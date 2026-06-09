Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή τρία άτομα για τις παράνομες επιδοτήσεις, σε Κοζάνη και Αγρίνιο

Προφυλακιστέα κρίθηκαν τρία άτομα μετά την ολοκλήρωση των απολογιών για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, με επίκεντρο την Κοζάνη και το Αγρίνιο.

Αργά χθες, αποφασίστηκε η προφυλάκιση του προσώπου που φέρεται να αποτελούσε τον εγκέφαλο της οργάνωσης, ενός υπαλλήλου Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων, καθώς και ενός παραγωγού. Αντίθετα, η δικαιοσύνη έκρινε πως οι υπόλοιποι έντεκα κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη νέα δικογραφία πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι.

Στους 11 επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν την απαγόρευση εξόδου από την επικράτεια και την καταβολή χρηματικών εγγυήσεων, οι οποίες κυμαίνονται από 5.000 έως και 15.000 ευρώ, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.

Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να εισέπραξαν παράνομα, μέσα από την υποβολή ψευδών δηλώσεων στον Οργανισμό, το ιλιγγιώδες ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η δράση τους τοποθετείται χρονικά στο διάστημα μεταξύ 2019 και 2024.

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