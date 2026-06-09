Κρήτη: Περισυλλογή 132 μεταναστών σε δύο επιχειρήσεις του Λιμενικού

Τουλάχιστον 132 μετανάστες περισυνελέγησαν σήμερα (9/6) το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος, στην πρώτη επιχείρηση, ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε και διέσωσε 48 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο, 32 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση σε θαλάσσια περιοχή 33 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όπου περιπολικό σκάφος του Λιμενικού διέσωσε περίπου 84 μετανάστες που επέβαιναν επίσης σε λέμβο.

Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Διαβάστε επίσης:

Λύθηκε το μυστήριο με την οσμή στην Αττική: Πλοίο που μετέφερε υγραέριο η πιθανότερη εκδοχή

Πανελλαδικές 2026: Σε τέσσερα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Ιούνιος ο κυκλοθυμικός: Με μπόρες στα βουνά, ψάθα στα παράκτια και το μελτέμι αγκαλιά!