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09.06.2026 08:46

Κρήτη: Περισυλλογή 132 μεταναστών σε δύο επιχειρήσεις του Λιμενικού

09.06.2026 08:46
limeniko-new
αρχείου

Τουλάχιστον 132 μετανάστες περισυνελέγησαν σήμερα (9/6) το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος, στην πρώτη επιχείρηση, ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε και διέσωσε 48 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο, 32 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση σε θαλάσσια περιοχή 33 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όπου περιπολικό σκάφος του Λιμενικού διέσωσε περίπου 84 μετανάστες που επέβαιναν επίσης σε λέμβο.

Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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