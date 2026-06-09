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09.06.2026 07:04

Πανελλαδικές 2026: Σε τέσσερα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

09.06.2026 07:04
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Ενώ οι Πανελλαδικές 2026 ολοκληρώθηκαν για τους υποψηφίους των ΓΕΛ τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 εξετάζονται σε 4 μαθήματα ειδικότητας, που συνδέονται άμεσα με τον τομέα σπουδών, που έχουν επιλέξει, προκειμένου να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι μαθήτριες διαγωνίζονται στα εξής μαθήματα: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία-Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας, οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο έως τις 08:00 το πρωί, ενώ η διαδικασία ξεκινά στις 08:30. Η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα είναι τρεις ώρες.

Η σημερινή ημέρα θεωρείται σημαντική για χιλιάδες υποψηφίους των ΕΠΑΛ, καθώς τα μαθήματα ειδικότητας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και, κατ’ επέκταση, στις πιθανότητες εισαγωγής στις σχολές προτίμησής τους.

Πανελλαδικές 2026: Η συνέχεια του προγράμματος

Οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ συνεχίζονται την Πέμπτη 11 Ιουνίου με τέσσερα ακόμη μαθήματα ειδικότητας και μετά υπολείπονται δύο ακόμη ημέρες εξεταστικής δοκιμασίας, καθώς ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 16 Ιουνίου.

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