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08.06.2026 23:06

Δύο νέοι σεισμοί 4,1 και 3,1 Ρίχτερ στην Εύβοια

08.06.2026 23:06
seismografos

Δύο νέες σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών στην Εύβοια.

Ο πιο πρόσφατος σεισμός είχε μέγεθος 3,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος τα 5χλμ με επίκεντρο 3 χλμ δυτικά νοτιοδυτικά του Προκοπίου στην Εύβοια.

Λίγο νωρίτερα σημειώθηκε σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πάλι στην Εύβοια.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 8 χλμ νοτιοανατολικά της λίμνης Ευβοίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 17,6 χλμ.

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