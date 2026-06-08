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08.06.2026 21:56

Νέος σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ρόδο

08.06.2026 21:56
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Σεισμός 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 21:40 στην Εύβοια. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική. 

Εντωμεταξύ, σε 15 ανέρχονται οι κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν «κίτρινες», έπειτα από αυτοψίες και ελέγχους που διενήργησαν τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, που επλήγησαν από τις πρόσφατες σεισμικές δονήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, από το πρωί, δύο τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, πραγματοποίησαν αυτοψίες στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων στη Βόρεια Εύβοια.

Κατά τη διάρκεια των αυτοψιών, τα κλιμάκια διενήργησαν ελέγχους σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και δημόσια κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες, με στόχο την άμεση αποτύπωση της έκτασης των ζημιών και τη δρομολόγηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης και κρατικής αρωγής.

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν προέκυψαν τα εξής στοιχεία:

Κατοικίες

  • Προκόπι: 6 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν «πράσινες» και 8 «κίτρινες».
  • Δαφνούσα: 4 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν «πράσινες» και 4 «κίτρινες».
  • Σπαθαραίοι Καλυβίων: 4 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν «πράσινες» και 3 «κίτρινες».

Συνολικά έχουν καταγραφεί:

  • 14 «πράσινες» κατοικίες.
  • 15 «κίτρινες» κατοικίες.

Επαγγελματικοί χώροι

  • Στη Δαφνούσα καταγράφηκε 1 επαγγελματικό κτίριο με χαρακτηρισμό «κίτρινο».

Δημόσια κτίρια

• Στη Δαφνούσα έχουν ελεγχθεί και καταγραφεί 2 δημόσια κτίρια, τα οποία χαρακτηρίστηκαν «πράσινα».

Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης οικοσκευής στους πληγέντες κατοίκους. Οι αυτοψίες και οι έλεγχοι, όπως τονίζεται από τη σχετική ανακοίνωση, θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, με στόχο την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων στήριξης και αποκατάστασης.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση , τα κλιμάκια βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας ‘Αννας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή καταγραφή των επιπτώσεων και η αποτελεσματική υποστήριξη των πληγέντων.

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