Έγκλημα στη Ρόδο: Σκότωσε τον φίλο του που τον φιλοξενούσε – Με μαχαίρι μετά από καβγά

Συνελήφθη 55χρονος για τη δολοφονία 60χρονου στις Καλυθιές Ρόδου.

O 55χρονος φιλοξενούσε τον 60χρονο στο σπίτι του. Για άγνωστο λόγο ξέσπασε καβγάς μεταξύ τους που έληξε με τον 55χρονο να τραβάει μαχαίρι και να τραυματίζει θανάσιμα τον 60χρονο.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 55χρονος είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο της Λέρου.

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