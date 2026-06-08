Κύκλωμα πολεοδομίας: Το σκάνδαλο και η παραίτηση του ΓΓ του ΥΠΕΝ – Το αρχηγικό ζεύγος, το δίκτυο εξυπηρετήσεων και οι «κωδικοί»

«Ξηλώνεται» το πουλόβερ των εξυπηρετήσεων που είχε στήσει με το αζημίωτο κύκλωμα που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής και στο οποίο αρχηγικά μέλη φέρονται να είναι άτομα από το περιβάλλον του πρώην γενικού γραμματέα του ΥΠΕΝ, Ευθύμιου Μπακογιάννη, που υπέβαλλε την παραίτησή του υπό το βάρος του σκανδάλου διαφθοράς που τον «ακουμπάει»



Σύμφωνα με τα στοιχεία των διωκτικών αρχών, τον έλεγχο του κυκλώματος είχαν δύο αρχηγικά μέλη, τα οποία είναι και ζεύγος. Τα δύο αυτά πρόσωπα βρίσκονται στο συγγενικό περιβάλλον του παραιτηθέντος Ευθύμιου Μπακογιάννη από τη θέση του γενικού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.





Ειδικότερα, οι Αρχές εξετάζουν ενδελεχώς τη δράσητου κουνιάδου του Ευθύμιου Μπακογιάννη, ο οποίος φέρεται μαζί με τη σύζυγό του να είχαν ηγετικό ρόλο στο εν λόγω κύκλωμα διαφθοράς.



Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο κουνιάδος του πρώην πλέον γ.γ. του ΥΠΕΝ εκτελούσε χρέη τεχνικού συμβούλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ενώ η σύζυγός του κατείχε τη θέση της γενικής γραμματέως στον Δήμο Γαλατσίου και, παράλληλα, αυτή της προέδρου του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών.



Επιπλέον, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται προϊστάμενοι και υπάλληλοι Υπηρεσιών Δόμησης, καθώς και ιδιώτης μηχανικός που συμμετείχε σε αρμόδιο συμβούλιο.



Οι έξι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύ κατηγορητήριο, όπως συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπάλληλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση από κοινού, δωροδοκία κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και εμπορία επιρροής άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη περίπου 30 άτομα, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες.

Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να παρενέβαιναν σε διαδικασίες έκδοσης οικοδομικών αδειών, τακτοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών, μειώσεις πολεοδομικών προστίμων, έκδοση θετικών γνωμοδοτήσεων και επίσπευση εκκρεμών φακέλων. Η αστυνομία ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας και παράβασης καθήκοντος, με τα χρηματικά ποσά που απαιτούνταν να κυμαίνονται από 1.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση.





Οι καταγγελίες, η χρήση εφαρμογών για τις επικοινωνίες και οι «κωδικοί»



Η έρευνα ξεκίνησε μετά από ανώνυμες καταγγελίες που υποβλήθηκαν το 2024 και αφορούσαν καταγγελλόμενα περιστατικά χρηματισμού υπαλλήλων σε Υπηρεσίες Δόμησης, με σκοπό τη διευκόλυνση της έκδοσης οικοδομικών αδειών, την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και τη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων χωρίς εμπόδια.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι Αρχές εκτιμούν ότι είχε συγκροτηθεί οργανωμένη και ιεραρχικά δομημένη ομάδα, η οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025. Τα μέλη της, αξιοποιώντας τις θέσεις που κατείχαν σε πολεοδομικές υπηρεσίες και συμβούλια αρχιτεκτονικής, φέρονται να εξυπηρετούσαν υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων.





Κατά την έρευνα προέκυψε ότι οι εμπλεκόμενοι λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, αποφεύγοντας συστηματικά τηλεφωνικές αναφορές σε παράνομες συναλλαγές. Αντί αυτών, χρησιμοποιούσαν εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως Viber, WhatsApp και Telegram, καθώς και κωδικές λέξεις όπως «καφές», «εργαλεία», «σχέδια» και «χαρτιά» για να αναφέρονται σε χρηματικά ποσά ή συναλλαγές.



Οι συναντήσεις για τη φερόμενη διευθέτηση υποθέσεων και την παράδοση χρημάτων πραγματοποιούνταν, σύμφωνα με την έρευνα, σε χώρους που θεωρούνταν ασφαλείς από τα μέλη της ομάδας, όπως εντός οχημάτων, σε χώρους στάθμευσης ή σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.



Η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων συνεχίζεται, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.





Δήμος Κηφισιάς: Διώξαμε τον διευθυντή από την Υπηρεσία Δόμησης πριν από έναν χρόνο





Σε ανακοίνωση αναφορικά με την υπόθεση προχώρησε ο Δήμος Κηφισιάς, σημειώνοντας ότι «προχώρησε, περίπου έναν χρόνο μετά την ανάληψη της διοίκησης, και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2025 στην απομάκρυνση του τότε Διευθυντή από τη θέση που κατείχε στην Υπηρεσία Δόμησης και τη μεταφορά του σε άλλη υπηρεσία, στην οποία αρνήθηκε να παραμείνει, ενώ λίγο διάστημα αργότερα αποσπάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής».



Σύμφωνα με πληροφορίες, η εν λόγω αναφορά είναι για τον κουνιάδο του Ευθύμιου Μπακογιάννη.



Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Η Δημοτική Αρχή ενεργοποιήθηκε άμεσα και χρησιμοποίησε τα διοικητικά εργαλεία που είχε στη διάθεσή της, προχωρώντας σε αποφασιστικές αλλαγές πολύ πριν η υπόθεση που αφορά την πρόσφατη επιχείρηση της Διεύθυνσης Εσωτερικών υποθέσεων ης ΕΛ.ΑΣ. σε πολεοδομικά γραφεία της Αττικής, μεταξύ των οποίων και της Κηφισιάς, λάβει δημόσιες διαστάσεις. Ήδη από τις αρχές της θητείας της και συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο του 2025, όταν διαπίστωσε σοβαρές δυσλειτουργίες και συμπεριφορές που δημιουργούσαν ερωτηματικά για τον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας και τις διαδικασίες τήρησης της πολεοδομικής νομοθεσίας».



Οι αρμοδιότητες της δημοτικής αρχής



«Η Δημοτική Αρχή έχει αρμοδιότητα να παρέμβει στη διοικητική οργάνωση, στην τοποθέτηση προσώπων σε θέσεις ευθύνης και στη συμμετοχή τους σε συλλογικά όργανα, όχι όμως να υποκαταστήσει την ΥΔΟΜ ή να επανεξετάσει η ίδια πολεοδομικές πράξεις. Η Πολεοδομία εκδίδει πράξεις, εφαρμόζει ευθέως και κατά δέσμια αρμοδιότητα την Πολεοδομική νομοθεσία και τις εγκυκλίους του ΥΠΕΝ, χωρίς να μπορεί ο Δήμος να παρέμβει.



Συνεπώς, η διαδικασία έκδοσης αδειών και διαπίστωσης αυθαιρέτων κ.λπ. είναι στην πραγματικότητα αυτοτελής διαδικασία, η οποία εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αρχής» τονίζει ο Δήμος Κηφισιάς.



Οι κινήσεις αυτές προηγήθηκαν της σημερινής έρευνας, που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025, και αποδεικνύουν ότι η Δημοτική Αρχή είχε αντιληφθεί εγκαίρως την ανάγκη ουσιαστικής παρέμβασης, σημειώνει η δημοτική αρχή, προσθέτοντας ότι αναμένει την επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές σχετικά με τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται και τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.



«Με την επίσημη διαβίβαση των σχετικών στοιχείων και της δικογραφίας, θα κινηθούν άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο πειθαρχικές διαδικασίες και θα ληφθούν τα αναγκαία διοικητικά μέτρα για κάθε υπάλληλο του οποίου η εμπλοκή τυχόν προκύψει».



Παράλληλα, ο δήμος καλεί κάθε αρμόδια αρχή και κάθε πολίτη που διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.



«Ο Δήμος Κηφισιάς είναι σε πλήρη συνεργασία με τις διωκτικές αρχές και θα διαθέσει στην Ελληνική Δικαιοσύνη και κάθε αρμόδια αρχή κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί, με στόχο να μην παραμείνει καμία σκιά και να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη στη λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης.



Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων του Δήμου Κηφισιάς ασκεί καθημερινά τα καθήκοντά της με εντιμότητα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Τυχόν μεμονωμένες παραβατικές συμπεριφορές δεν μπορούν και δεν πρέπει να απαξιώνουν συλλήβδην το προσωπικό του δήμου ούτε να επισκιάζουν το έργο των υπαλλήλων που υπηρετούν με συνέπεια τους πολίτες και το δημόσιο συμφέρον.



Η τελική επιδίωξη δεν είναι μόνο να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύψουν. Είναι να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη των πολιτών σε μια υπηρεσία κρίσιμη για τη νομιμότητα, την περιουσία τους και το μέλλον της πόλης, αλλά και σε όλους τους υπαλλήλους, οι οποίοι τελούν τα καθήκοντά τους με συνέπεια και απόλυτη διαφάνεια» καταλήγει.

«Βόμβα» για την κυβέρνηση η παραίτηση του Ευθύμιου Μπακογιάννη

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Δευτέρας υπέβαλλε την παραίτησή του ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευθύμιος Μπακογιάννης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πραγματικός λόγος παραίτησης σχετίζεται με την έρευνα των διωκτικών αρχών για το κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες δήμων της Αττικής. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζονται διασυνδέσεις και σχέσεις προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση με άτομα που συνδέονται με το περιβάλλον του πρώην γενικού γραμματέα.

Να σημειωθεί ότι η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει και το όλο κλίμα με την επιχειρούμενη προσπάθεια της κυβέρνησης να μεταφέρει τις Πολεοδομίες από τους Δήμους στην κεντρική διοίκηση. Με εμφανή και τη γενικότερη αστοχία που επικρατεί στις πολιτικές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – με ευθύνη του Σταύρου Παπασταύρου – στα θέματα αυτά, η ιστορία με το σκάνδαλο και την παραίτηση του γενικού γραμματέα κ. Μπακογιάννη, κάνει την κατάσταση εκρηκτική και εκθέτει συνολικά το πολιτικό εγχείρημα.

Στην επιστολή παραίτησής του προς τον ΥΠΕΝ, Σταύρο Παπασταύρου, ο Ε. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους, σημειώνοντας ότι ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός κύκλος της πολυετούς θητείας του στο υπουργείο και ότι πλέον επιστρέφει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα.

Κάτι που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η επιστολή παραίτησης εστάλη στις 7 Ιουνίου, όταν ο Σταύρος Παπασταύρου βρισκόταν σε επίσημο ταξίδι στις ΗΠΑ. Επίσης, υπογραμμίζεται ότι ο Ε. Μπακογιάννης ήταν ο μακροβιότερος γενικός γραμματέας της κυβέρνησης, καθώς βρίσκεται στη θέση του από το 2019 μέχρι σήμερα, οπότε και η παραίτησή του έγινε δεκτή από τον ΥΠΕΝ.

Μαρινάκης για παραίτηση Μπακογιάννη

«Η παραίτηση του κ. Μπακογιάννη είναι για τους λόγους που αναφέρει εκείνος, για προσωπικούς λόγους και δεν έχω κάτι να προσθέσω πέραν όσων αναφέρει ο ίδιος στην επιστολή του», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.





ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες





Να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες ζητεί το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την παραίτηση του Ευθύμιου Μπακογιάννη.



Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος επικαλείται δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του γενικού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη.



«Η παραίτηση με την επίκληση “προσωπικών λόγων” και “επιστροφής σε ακαδημαϊκά καθήκοντα” και η παραπομπή εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου σε αυτήν για να αποφύγει τη βάσανο των απαντήσεων, δεν κλείνει το θέμα ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

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