Κύκλωμα σε πολεοδομίες: Ποια είναι η γ.γ. του δήμου Γαλατσίου που παύθηκε από τη θέση της

Η γενική γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου και Πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα Αθηνών ήταν μεταξύ των έξι ατόμων που συνελήφθησαν την περασμένη Παρασκευή, στο πλαίσιο επιχείρησης από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, για συμμετοχή σε κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής.

Μάλιστα, η Μίνα Χατζηαθανασίου παύθηκε από τη θέση της, με απόφαση του δημάρχου Γαλατσίου Γιώργου Μαρκόπουλου μετά από ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών ότι ελέγχεται για τη συμμετοχή της στο κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες δήμων της Αττικής, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται σε δωροδοκίες και δωροληψίες για τακτοποιήσεις ακινήτων και οικοπέδων, μειώσεις προστίμων και διευθετήσεις οικοδομικών φακέλων.

Η Μίνα Χατζηαθανασίου, είναι αρχιτέκτων – μηχανικός και είχε αναλάβει τη θέση της γενικής γραμματέως στο δήμο Γαλατσίου τον Ιανουάριο του 2014. Νωρίτερα υπήρξε επίσης Γενική Διευθύντρια του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων «Αντώνης Τρίτσης» της Περιφέρειας Αττικής.

Παλαιότερα και για διάστημα περίπου 20 χρόνων είχε θητεύσει σε διάφορες θέσεις επιτελικές στον Δήμο Αμαρουσίου. Την περίοδο 2002-2007 στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δ.Ε.Α.Δ.Α. είχε αρμοδιότητα την βιοκλιματική ανάπλαση του ιστορικού κέντρου του Δήμου Αμαρουσίου και των κεντρικών του πλατειών, καθώς και την αισθητική αναβάθμιση των όψεων των κτιρίων.

Το 2007-2014, βρισκόταν στην Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης ως μηχανικός εφαρμογής στο Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης με αρμοδιότητα τον έλεγχο και έκδοση των εγκρίσεων και αδειών δόμησης, των εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας και γενικά πάσης φύσεων πολεοδομικών αδειών καθώς και ως ελέγκτρια μηχανικός στο Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών με αρμοδιότητα την σύνταξη εκθέσεων αυτοψίας, σύνταξη εκθέσεων επικινδύνων οικοδομών, σύνταξη προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, βεβαιώσεις προστίμων μετά από αυτοψίες.

Όπως αναφέρεται στο ereportaz.gr, oι κατηγορίες που αποδίδονται κατά περίπτωση στους συλληφθέντες αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος, ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη περίπου 30 άτομα, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, κεντρικό ρόλο στη φερόμενη οργάνωση αποδίδεται στη M. Χατζηαθανασίου και στον σύζυγό της, ο οποίος υπηρετεί ως Τεχνικός Σύμβουλος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Η πολυετής παρουσία τους σε θέσεις ευθύνης που σχετίζονται με την πολεοδομία και την αυτοδιοίκηση φέρεται να τους είχε προσφέρει βαθιά γνώση των διαδικασιών, αλλά και εκτεταμένο δίκτυο επαφών.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες που αφορούσαν φερόμενες παρεμβάσεις σε διαδικασίες έκδοσης οικοδομικών αδειών, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, μειώσεις προστίμων και διευθέτηση πολεοδομικών εκκρεμοτήτων. Από την πολύμηνη συλλογή στοιχείων προέκυψαν ενδείξεις για οργανωμένη δράση με διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, η δράση του κυκλώματος εκτεινόταν σε πολεοδομικές υπηρεσίες και φορείς της Αττικής, με την υπόθεση να συνδέεται με υποθέσεις που αφορούν τον Δήμο Γαλατσίου, τον Δήμο Κηφισιάς, τον Δήμο Αμαρουσίου, τον Δήμο Αγίας Παρασκευής και τον Δήμο Νέας Ιωνίας, ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνεται επίσης υπάλληλος του Δήμου Μυκόνου.

Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να παρενέβαιναν σε διαδικασίες έκδοσης οικοδομικών αδειών, τακτοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών, μειώσεις πολεοδομικών προστίμων, έκδοση θετικών γνωμοδοτήσεων και επίσπευση εκκρεμών φακέλων. Η αστυνομία ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας και παράβασης καθήκοντος, με τα χρηματικά ποσά που απαιτούνταν να κυμαίνονται από 1.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση.

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