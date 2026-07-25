Στο «μικροσκόπιο» των επιστημόνων το ηφαίστειο της Σαντορίνης – Έρευνα με αυτόνομο υποβρύχιο όχημα νέας γενιάς

Takeaways by to pontiki AI Οι ερευνητές παρακολουθούν συστηματικά το ενεργό ηφαιστειακό σύστημα της Σαντορίνης χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής για την καταγραφή των υποθαλάσσιων διεργασιών.

Το αυτόνομο υποβρύχιο όχημα Seaber YUCO-SCAN χαρτογραφεί τον πυθμένα με υψηλή ανάλυση και διερευνά τις υδροθερμικές εκλύσεις στην περιοχή των Καμένων.

Η επιστημονική δραστηριότητα εντάσσεται σε ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα παρακολούθησης που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

Παρά την απουσία ενδείξεων για αυξημένη ηφαιστειακή δραστηριότητα, η διαρκής συλλογή δεδομένων κρίνεται απαραίτητη για την έγκαιρη αναγνώριση μελλοντικών αλλαγών.

Η ερευνητική αποστολή πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συνδρομή της τοπικής κοινότητας και του σωματείου βαρκάρηδων της Σαντορίνης.

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Η επιστημονική επιτήρηση του ενεργού ηφαιστειακού συστήματος της Σαντορίνης συνεχίζεται αδιάκοπα, με την τεχνολογία να δίνει πλέον στους ερευνητές τη δυνατότητα να «διαβάζουν» με πρωτοφανή λεπτομέρεια όσα συμβαίνουν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Παρά το γεγονός ότι σήμερα δεν υπάρχουν ενδείξεις αυξημένης ηφαιστειακής δραστηριότητας, η συστηματική καταγραφή των μεταβολών στον υποθαλάσσιο χώρο των Καμένων παραμένει βασικό εργαλείο για την κατανόηση της λειτουργίας του ηφαιστειακού συμπλέγματος και την έγκαιρη αναγνώριση πιθανών αλλαγών.

Η καθηγήτρια Γεωλογικής Ωκεανογραφίας του ΕΚΠΑ, Εύη Νομικού, αναδεικνύει σε ανάρτησή της τη σημασία της διαρκούς έρευνας, εξηγώντας πως «η συνεχής παρακολούθηση ενός ενεργού ηφαιστειακού συστήματος δεν σταματά ποτέ». Όπως επισημαίνει, ακόμη και στις περιόδους ηρεμίας, «η επιστημονική έρευνα συνεχίζεται με σύγχρονες τεχνολογίες που μας επιτρέπουν να καταγράφουμε με ακρίβεια τις μεταβολές του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος».

Στις Καμένες της Σαντορίνης, οι ερευνητές αξιοποιούν το Seaber YUCO-SCAN, ένα Αυτόνομο Υποβρύχιο Όχημα (AUV) νέας γενιάς, το οποίο επιχειρεί στον υποθαλάσσιο χώρο με στόχο τη διερεύνηση των υδροθερμικών εκλύσεων και τη χαρτογράφηση του πυθμένα σε εξαιρετικά υψηλή ανάλυση. Πρόκειται για ένα τεχνολογικό εργαλείο που επιτρέπει την καταγραφή δεδομένων τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη μελέτη των διεργασιών που εξελίσσονται στην καλδέρα.

Η κα Εύη Νομικού εξηγεί ότι «στις Καμένες της Σαντορίνης αξιοποιούμε το Seaber YUCO-SCAN, ένα Αυτόνομο Υποβρύχιο Όχημα (AUV) νέας γενιάς, για τη διερεύνηση των υποθαλάσσιων υδροθερμικών εκλύσεων και τη χαρτογράφηση του πυθμένα με εξαιρετικά υψηλή ανάλυση». Το προηγμένο sonar πλευρικής σάρωσης του οχήματος προσφέρει τη δυνατότητα λεπτομερούς αποτύπωσης της μορφολογίας του βυθού, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην παρακολούθηση των υδροθερμικών διεργασιών. «Μας επιτρέπει να αποτυπώνουμε με μοναδική λεπτομέρεια τη μορφολογία του βυθού και να παρακολουθούμε τις υδροθερμικές διεργασίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κατανόηση της λειτουργίας του ηφαιστειακού συστήματος της Σαντορίνης», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η έρευνα δεν αποτελεί αντίδραση σε κάποια νέα ένδειξη ενεργοποίησης του ηφαιστείου, αλλά εντάσσεται στη σταθερή και μακροχρόνια επιστημονική παρακολούθηση της περιοχής. Η καθηγήτρια υπογραμμίζει ότι «παρότι δεν υπάρχουν σήμερα ενδείξεις δραστηριοποίησης του ηφαιστείου, η επιστημονική παρακολούθηση συνεχίζεται με συνέπεια», καθώς η συγκέντρωση και η αξιολόγηση δεδομένων σε βάθος χρόνου είναι αυτή που μπορεί να αποκαλύψει έγκαιρα πιθανές μεταβολές στις φυσικές διεργασίες.

«Η έγκαιρη κατανόηση των φυσικών διεργασιών βασίζεται στη συστηματική συλλογή δεδομένων και στη διαρκή αξιολόγησή τους, αποτελώντας το θεμέλιο της πρόληψης και της επιστημονικής γνώσης», επισημαίνει η κα Εύη Νομικού.

Η συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια πραγματοποιείται στο πλαίσιο έργου με την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), με αντικείμενο τη συνεχή παρακολούθηση και την καλύτερη κατανόηση των ενεργών υποθαλάσσιων ηφαιστειακών διεργασιών στις Καμένες, στην καλδέρα της Σαντορίνης. Η αξιοποίηση του Seaber YUCO-SCAN και των δυνατοτήτων που προσφέρει το προηγμένο sonar πλευρικής σάρωσης ενισχύει σημαντικά την προσπάθεια των επιστημόνων να δημιουργήσουν μια λεπτομερέστερη εικόνα του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος.

Στην ερευνητική αποστολή, πάντως, υπήρξε και η έμπρακτη συνδρομή της τοπικής κοινωνίας. Η Εύη Νομικού, ολοκληρώνοντας την ανάρτησή της, ευχαριστεί την Santorini Boatmen’s Association, η οποία, όπως σημειώνει, «για μία ακόμη φορά διέθεσε λέμβο για την υλοποίηση της ερευνητικής αποστολής, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη διαχρονική στήριξή της στην επιστημονική έρευνα».

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