«ΠΑΣΟΚ… άρα OnAir»: Με Διαμαντοπούλου και Σπυριδάκη το νέο βίντεο στο TikTok

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Το δεύτερο βίντεο στο TikTok στη σειρά «ΠΑΣΟΚ… άρα OnAir», «Ελλάδα του 2035 με καθαρή πολιτική ματιά», δημοσιοποίησε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Στο νέο βίντεο η Άννα Διαμαντοπούλου και η Κατερίνα Σπυριδάκη συζητούν για τον τουρισμό, την πίεση στις τοπικές κοινωνίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ανάγκη ενός μοντέλου ανάπτυξης που δεν εξαντλεί ανθρώπους, πόλεις και προορισμούς.

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