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25.07.2026 10:26

«ΠΑΣΟΚ… άρα OnAir»: Με Διαμαντοπούλου και Σπυριδάκη το νέο βίντεο στο TikTok

25.07.2026 10:26
pasokara

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Το δεύτερο βίντεο στο TikTok στη σειρά «ΠΑΣΟΚ… άρα OnAir», «Ελλάδα του 2035 με καθαρή πολιτική ματιά», δημοσιοποίησε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Στο νέο βίντεο η Άννα Διαμαντοπούλου και η Κατερίνα Σπυριδάκη συζητούν για τον τουρισμό, την πίεση στις τοπικές κοινωνίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ανάγκη ενός μοντέλου ανάπτυξης που δεν εξαντλεί ανθρώπους, πόλεις και προορισμούς.

@pasokaraonair Το δεύτερο επεισόδιο του ΠΑΣΟΚ άρα OnAir έρχεται Κυριακή 26 Ιουλίου 20:00 H #ΆνναΔιαμαντοπούλου και η #ΚατερίναΣπυριδάκη συζητούν για τον τουρισμό, την πίεση στις τοπικές κοινωνίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ανάγκη ενός μοντέλου ανάπτυξης που δεν εξαντλεί ανθρώπους, πόλεις και προορισμούς. Η Ελλάδα του 2035 με καθαρή πολιτική ματιά. 🎙️ ΠΑΣΟΚ άρα OnAir | Episode 02 Σύντομα διαθέσιμο. @anna_diamantopoulou @k.spyridaki @pasokgr #ΠΑΣΟΚ #ΠΑΣΟΚOnAir #Τουρισμός ♬ original sound – PASOKara OnAir

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