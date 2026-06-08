Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι πάνω από βενζινάδικο – Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα 1ου ορόφου επί της λεωφόρου Στρατού με Αετοράχης στη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερης επικινδυνότητας, καθώς το σπιτι βρίσκεται πάνω από πρατήριο καυσίμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε στις 08:30 για το περιστατικό, με τα αίτια να προσδιορίζονται ως έκρηξη που προκλήθηκε από γκαζάκι, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, και έχουν απεγκλωβιστεί δύο άτομα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον περιορισμό της πυρκαγιάς

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