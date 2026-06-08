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08.06.2026 08:44

Στη ΓΑΔΑ ο Παλαιστίνιος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα

08.06.2026 08:44
peripoliko-gallia

Στη ΓΑΔΑ οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Παλαιστίνιος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε χτυπήματα κατά ισραηλινών στόχων στην Ελλάδα.

Αργότερα μέσα στη μέρα αναμένεται να οδηγηθεί στη συνέχεια στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων πρόκειται να απολογηθεί. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, καθώς φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα σε στόχους ισραηλινών συμφερόντων.

Η αστυνομία επικεντρώνεται στα ευρήματα που αναμένονται από την ανάλυση των ψηφιακών μέσων που κατασχέθηκαν, καθώς εκτιμάται ότι θα αποκαλύψουν το εύρος των δραστηριοτήτων, των επαφών και κυρίως των σχεδίων του 37χρονου Παλαιστίνιου. Κινητά τηλέφωνα, φορητός υπολογιστής, μέσα αποθήκευσης δεδομένων και τραπεζικές κάρτες ενδέχεται να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα της υπόθεσης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είναι μέλος της Χαμάς και ότι είχε προμηθευτεί μέσω διαδικτύου χημικές ουσίες, στο πλαίσιο προετοιμασίας βομβιστικών επιθέσεων με στόχο ισραηλινά συμφέροντα. Ωστόσο, δεν φέρεται να έδωσε πληροφορίες σχετικά με τον τόπο ή τον χρόνο πραγματοποίησης των σχεδιαζόμενων ενεργειών.

Ο κατηγορούμενος είχε έρθει στην Ελλάδα στις 23 Ιουλίου του 2023. Αφού έλαβε άσυλο, έφυγε για τη Γερμανία και επέστρεψε πέρυσι το καλοκαίρι, προκειμένου να δουλέψει σεζόν στην Κρήτη ως ηλεκτρολόγος. Οι Αρχές που επιχειρούν να αποκτήσουν εικόνα για τις επικοινωνίες και τις επαφές του άνδρα από την Παλαιστίνη – τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Γερμανία – αναμένουν την εξερεύνηση στα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν από τους χώρους διαμονής του.

Κατά τους ισχυρισμούς του, δεν είχε ακόμη παραλάβει τα υλικά που είχε προμηθευτεί μέσω διαδικτύου. Στο διαμέρισμα όπου διέμενε στα Πατήσια εντοπίστηκε εργαστηριακός εξοπλισμός, όπως δοσομετρικές συσκευές, ζυγαριά υψηλής ακρίβειας και μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη επιφάνεια, δηλαδή εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση, την ανάμειξη και την επεξεργασία διαφόρων ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης ανάκρισής του, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ότι εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία στην παρασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών χρησιμοποιώντας χημικές ουσίες και λιπάσματα. Πηγές αναφέρουν ακόμη ότι στο ίδιο κέντρο εκπαίδευσης είχαν βρεθεί και οι Παλαιστίνιοι που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο, με τους οποίους διατηρούσε στενή επικοινωνία και επαφή.

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