Εύβοια: Νέος σεισμός 4,3 βαθμών Ρίχτερ τα ξημερώματα – Καθησυχαστικός ο Λέκκας

Νέος σεισμός μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:13 τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Βόρεια Εύβοια.

Η δόνηση καταγράφηκε λίγες ώρες μετά από ακολουθία ασθενέστερων σεισμών που είχαν προηγηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 17 χιλιόμετρα.

Νωρίτερα, καταγράφηκαν διαδοχικές σεισμικές δονήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας. Συγκεκεριμένα:

Η ισχυρότερη από αυτές, μεγέθους 3,4 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 03:00 τα ξημερώματα, με επίκεντρο περίπου 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου και εστιακό βάθος 11,2 χιλιομέτρων. Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, χωρίς να έχουν αναφερθεί προβλήματα.

από αυτές, μεγέθους 3,4 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 03:00 τα ξημερώματα, με επίκεντρο περίπου 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου και εστιακό βάθος 11,2 χιλιομέτρων. Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, χωρίς να έχουν αναφερθεί προβλήματα. Ακολούθησε στις 03:05 νέα δόνηση 3,5 Ρίχτερ 8 χλμ ΔΝΔ του Προκοπίου με εστιακό βάθος 15,5 χλμ.

Στις 03:29 και 03:34 σημειώθηκαν δύο ακόμη σεισμοί 2,8 και 3 Ρίχτερ, ο πρώτος 8χλμ ΝΔ του Προκοπίου και ο δεύτερος 5 Χλμ. ΔΒΔ του Προκοπίου Ευβοίας. Οι δονήσεις είχαν εστιακό βάθος 13,3χλμ και 1,7χλμ.

Στις 03:52 νέα δόνηση ταρακούνησε την Εύβοια μεγέθους 3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ οι σεισμοί έγιναν αισθητοί τόσο στην Εύβοια όσο και στην Αττική.

«Δεν με ανησύχησε», λέει ο Λέκκας

Πάντως, καθησυχαστικός εμφανίστηκε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, αναφερόμενος στους τρεις σεισμούς με επίκεντρο τη βόρεια Εύβοια και γενικότερα στη σεισμική ακολουθία. «Δεν με ανησύχησε, είμαστε σε καλό δρόμο. Θα ήθελα να κάνει τέτοιους σεισμούς να φανεί ότι εκτονώνεται. Πάντα κρατάμε μια επιφύλαξη» είπε.

Όπως εξήγησε επικαλούμενος «τα ιστορικά δεδομένα και τα ρήγματα της περιοχής, θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Στην περιοχή έχουν γίνει πανομοιότυπες σεισμικές εξάρσεις το 2023 και το 2025». Υποστήριξε, δε, ότι «δεν θα πάμε σε μεγάλα μεγέθη σεισμών, θα είμαστε σε αυτά τα επίπεδα. Την προηγούμενη φορά είχαμε δέκα μέρες σεισμική ακολουθία. Το 2023 ήταν πέντε μέρες. Έχουμε δρόμο ακόμη, αλλά οι δονήσεις θα είναι αυτού του μεγέθους».

Όσον αφορά, τέλος, τις ζημιές, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ έκανε λόγο για έως 15 σπίτια με σοβαρές καταστροφές σε χωριά της Εύβοιας, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν κατοικούνταν.

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