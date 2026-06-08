Σήμερα στις 12:00 η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά – Η επιθυμία της οικογένειας

Σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, στις 12:00, θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά.

Η σορός του κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30 π.μ.

Ο πρώην υπουργός έφυγε από ζωή την Παρασκευή (5/6), σε ηλικία 85 ετών.

Επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος είναι, αντί στεφάνων, να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο Γιώργος Σουφλιάς γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων. Διεκδίκησε την ηγεσία το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Έβερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή.Play Video

Ο Γιώργος Σουφλιάς εξελέγη πρώτη φορά το βουλευτής το 1974. Ανέλαβε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Τζαννετάκη το 1989. Την περίοδο 1990-1993 διετέλεσε διαδοχικά υπουργός Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Παιδείας.

Το 1998 διαγράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία και επανεντάχθηκε σε αυτή το 2001. Το 2004-2009 ήταν υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Αποσύρθηκε από την πολιτική μετά τη βαριά ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2009, καθώς ο ίδιος είχε εισηγηθεί στον Καραμανλή να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Ήταν ένθερμος οπαδός του Παναθηναϊκού.

Διαβάστε επίσης:

Πανελλαδικές 2026: Αυλαία σήμερα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ – Συνεχίζονται οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ

Εύβοια: Το ρήγμα του Προκοπίου στο μικροσκόπιο μετά τα 5,2 ρίχτερ – Κατολισθήσεις, ζημιές και το σενάριο ενός ισχυρού σεισμού

Καιρός: Ιούνιος ο απρόβλεπτος – Μετά τις γεμάτες παραλίες του Σαββατοκύριακου, έρχονται μεσημεριανά μπουρίνια και εκτεταμένες βροχές