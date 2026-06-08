Εύβοια: Το ρήγμα του Προκοπίου στο μικροσκόπιο μετά τα 5,2 ρίχτερ – Κατολισθήσεις, ζημιές και το σενάριο ενός ισχυρού σεισμού

Με την μετασεισμική ακολουθία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ξύπνησαν οι κάτοικοι στη βόρεια Εύβοια, ενώ και τη νύχτα υπήρχαν σεισμικές δονήσεις, στην περιοχή όπου χθες το μεσημέρι, σημειώθηκαν τρεις διαδοχικοί σεισμοί με επίκεντρο την περιοχή του Προκοπίου.

Το σεισμικό φαινόμενο έφερε ξανά στο προσκήνιο το γνωστό ρήγμα που αναπτύσσεται πίσω από το όρος Κανδήλι, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και υποδομές, κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο και έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Την ίδια ώρα οι επιστήμονες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, διατυπώνοντας τις εκτιμήσεις τους για το πόσο ισχυρό σεισμό μπορεί να δώσει η συγκεκριμένη τεκτονική δομή.

Η σεισμική δραστηριότητα ξεκίνησε στις 12:58 το μεσημέρι με δόνηση μεγέθους 4,8 Ρίχτερ, με επίκεντρο περίπου 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου και εστιακό βάθος 14 χιλιομέτρων. Δύο λεπτά αργότερα ακολούθησε σεισμός 4,3 Ρίχτερ και στις 13:02 καταγράφηκε η ισχυρότερη δόνηση της ημέρας, μεγέθους 5,2 Ρίχτερ, με επίκεντρο λίγα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου και βάθος περίπου 13 χιλιομέτρων. Οι δονήσεις έγιναν αισθητές σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα και την Αττική, ενώ ακολούθησαν δεκάδες μετασεισμοί.

Το επίκεντρο όλων των δονήσεων εντοπίζεται στην ίδια σεισμική ζώνη της Βόρειας Εύβοιας, κοντά στο Προκόπι. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο topontiki ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθανάσιος Γκανάς, πρόκειται για το γνωστό ρήγμα που βρίσκεται πίσω από το όρος Κανδήλι. Ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα σαφής ως προς τη δυναμική του συγκεκριμένου ρήγματος, δηλώνοντας: «Η περιοχή αυτή δεν είναι ιστορική για μεγάλο σεισμό. Το ρήγμα που γνωρίζουμε κοντά στο Προκόπι δεν μπορεί να δώσει σεισμό κοντά στα 6 Ρίχτερ. Η δυναμική του είναι περιορισμένη και γι’ αυτό οι σεισμοί που δίνει είναι της τάξης των 5 με 5,5 Ρίχτερ».

Στον αντίποδα, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός ως προς το αν τα 5,2 Ρίχτερ αποτελούν τον κύριο σεισμό. «Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε αν ο 5.2 είναι ο κύριος», ανέφερε εκτιμώντας ότι η περιοχή θα πρέπει να παρακολουθηθεί στενά πριν εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την εξέλιξη της ακολουθίας.

Ακόμη πιο προσεκτικός εμφανίστηκε ο καθηγητής σεισμολογίας του ΑΠΘ Κώστας Παπαζάχος, ο οποίος χαρακτήρισε το φαινόμενο ως μια σεισμική ακολουθία που είναι σε εξέλιξη ενώ σημείωσε ότι «μέσα σε 1,5 ώρα είχε κάνει 20 σεισμούς», εξηγώντας ότι η περιοχή παραμένει ενεργή και πως δεν μπορεί να αποκλειστεί νέα ισχυρή δόνηση.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας εκτίμησε ότι «δεν θα πάμε σε μεγαλύτερα μεγέθη», ενώ παράλληλα τόνισε ότι η σεισμική δραστηριότητα θα συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα. «Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», ανέφερε, καλώντας ωστόσο τους κατοίκους να αποφεύγουν κτίρια που έχουν εμφανίσει βλάβες.

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Βασίλης Καραστάθης υπογράμμισε ότι «είναι πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα», επισημαίνοντας ότι οι επιστήμονες χρειάζονται χρόνο για να αξιολογήσουν τα δεδομένα της ακολουθίας και να διαπιστώσουν αν έχει ενεργοποιηθεί ολόκληρη η σεισμική ζώνη ή μόνο τμήμα της. Η περιοχή του Προκοπίου δεν απασχολεί για πρώτη φορά τους σεισμολόγους. Σύμφωνα με τον κ. Γκανά η περιοχή έχει δώσει και στο παρελθόν ανάλογους σεισμούς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δόνηση των 5,2 Ρίχτερ το 2014, καθώς και τον σεισμό των 5,1 Ρίχτερ που καταγράφηκε το 2023 ανατολικά του Προκοπίου, ενώ και το 2025 είχαν καταγραφεί δονήσεις 4,4 και 4,5 Ρίχτερ στην ίδια ευρύτερη περιοχή. Για τον λόγο αυτό οι επιστήμονες θεωρούν ότι η χθεσινή δραστηριότητα συνδέεται με το ήδη γνωστό τεκτονικό σύστημα της Βόρειας Εύβοιας και όχι με κάποιο νέο άγνωστο ρήγμα.

Οι ισχυρές δονήσεις προκάλεσαν ζημιές κυρίως στο Προκόπι και τη Δαφνούσα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, καταγράφηκαν ρωγμές σε κατοικίες, ζημιές σε καταστήματα, πτώσεις σοβάδων και βλάβες σε κτίρια. Στη Δαφνούσα κατέρρευσε τοίχος κατοικίας, ενώ αναφέρθηκαν σοβαρές φθορές σε παλαιά πέτρινα σπίτια. Ζημιές σημειώθηκαν ακόμη και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Προκόπι, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη βάφτιση.

Την ίδια στιγμή καταγράφηκαν κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. Ο δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας Γιώργος Τσαπουρνιώτης έκανε λόγο για κατολισθήσεις και ζημιές κυρίως στις περιοχές Πλακιά και Δαφνούσα, ενώ συνεργεία του δήμου και της Περιφέρειας βρέθηκαν από τις πρώτες ώρες στα σημεία όπου εκδηλώθηκαν τα φαινόμενα.

Το απόγευμα της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια μετέβη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρο Καμπούρη.

Μετά την αυτοψία σε Προκόπι και Δαφνούσα, ο υπουργός δήλωσε ότι σκοπός της επίσκεψης ήταν να υπάρξει πλήρης εικόνα των ζημιών και των αναγκών των κατοίκων, τονίζοντας παράλληλα ότι η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Όπως ανέφερε, οι επιστημονικοί φορείς χρειάζονται περίπου ένα εικοσιτετράωρο για να έχουν ασφαλέστερη εικόνα της εξέλιξης του φαινομένου, ενώ απηύθυνε σύσταση προς τους κατοίκους να μην διανυκτερεύσουν σε σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι από σήμερα το πρωί ειδικά κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αναλυτική καταγραφή των ζημιών σε Προκόπι και Δαφνούσα. Μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής, οι επιστημονικές ομάδες συνέχιζαν να παρακολουθούν τη σεισμική ακολουθία, τα συνεργεία κατέγραφαν ζημιές σε κατοικίες και υποδομές, ενώ οι κάτοικοι σε Προκόπι και Δαφνούσα παρέμεναν σε επιφυλακή, περιμένοντας τις επόμενες ώρες που, σύμφωνα με τους ίδιους τους επιστήμονες και την Πολιτική Προστασία, θα είναι καθοριστικές για την ασφαλέστερη αποτίμηση του φαινομένου.

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