Μητσοτάκης σε Χριστοδουλίδη για Κυπριακό: Έχουμε σημαντική κινητικότητα, η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου

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Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί του Σαββάτου στο Μέγαρο Μαξίμου, ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο, όπου αναμένεται να αναλάβει πρωτοβουλία για το Κυπριακό.

«Έχουμε σημαντική κινητικότητα. Μετά από 20 χρόνια ο ΓΓ του ΟΗΕ θα βρεθεί στην Κύπρο. Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες σου. Αυτή η κινητικότητα συνδυάζεται και με τη λήξη της θητείας του ΓΓ, οπότε έχει τον χαρακτήρα του επείγοντος. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου ενόψει αυτών των δύσκολων συνομιλιών», ανέφερε ο πρωθυπουργός κάτα τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Από την πλευρά του ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε πως η στρατηγική και πολιτική βούληση στην Κύπρο έχει οδηγήσει σε διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό και κινητοποίηση ακόμα και ευρωπαϊκών δυνάμεων που δίνουν τη δυνατότητα και τις συνθήκες για επανέναρξη των διαλόγων.

«Συναντιόμαστε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι δυστυχώς φαίνεται ότι τα τύμπανα του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή μας ηχούν πάλι δυνατά και ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρέαστη και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Σε αυτή τη συγκυρία λοιπόν, ο συντονισμός μας νομίζω ότι καθίσταται πιο επίκαιρος παρά ποτέ, αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ σημαντική κινητικότητα στο Κυπριακό ζήτημα» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Εξαιρετικά χρήσιμη η παρουσία σου στην Αθήνα»

«Θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμη την παρουσία σου σήμερα στην Αθήνα. Μετά από σχεδόν 20 χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα βρεθεί στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα. Εμείς στηρίζουμε απόλυτα τις πρωτοβουλίες σου για μια ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών, πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια θέση από την οποία ποτέ δεν πρόκειται η Ελλάδα και η Κύπρος να αποκλίνουμε. Οπότε, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε στη συνέχεια μια αναλυτική συζήτηση για να υπάρχει ένας απόλυτος συντονισμός, καθώς αυτή η κινητικότητα συνδυάζεται και με την λήξη της θητείας του νυν Γενικού γραμματέα. Οπότε υπάρχει και μια αίσθηση επείγοντος αν πρόκειται να υπάρξει μια πραγματική πρόοδος, τώρα είναι η ώρα να διερευνήσουμε τις πιθανότητες αυτό να γίνει πράξη» πρόσθεσε.

«Να γνωρίζεις ότι πάντα η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου έμπρακτα και θα είμαστε και πάλι παρόντες. Συμπαραστεκόμαστε στην σε εσένα προσωπικά. Ενόψει αυτών των δύσκολων και απαιτητικών συζητήσεων που θα έχετε την επόμενη εβδομάδα» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

«Πλέον είναι σε όλους κατανοητό ότι το Κυπριακό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα»

«Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία σε σχέση με το Κυπριακό. Μετά από πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε αυτή τη διεθνή κινητικότητα. Οι ενέργειές μας, η στρατηγική που ακολουθήσαμε, η πολιτική μας βούληση, έχει οδηγήσει σε αυτό το διεθνές ενδιαφέρον. Με τον Γενικό Γραμματέα να φθάνει στην Κύπρο την Δευτέρα το βράδυ. Μετά από τόσα χρόνια έχουμε μια τέτοια επίσκεψη. Βλέπουμε ένα πολύ αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως αποτέλεσμα των κοινών μας πρωτοβουλιών, των κοινών μας προσπαθειών» είπε από πλευράς του ο κ. Χριστοδουλίδης.

«Πλέον είναι σε όλους κατανοητό ότι το Κυπριακό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Έχουμε τον διορισμό του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου, που είναι ξεκάθαρη ένδειξη και του ενδιαφέροντος αλλά και των προθέσεων της Προέδρου της Επιτροπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία να βρεθούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Στόχος και επιδίωξή μας είναι μέσα από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα να προκύψουν θετικά αποτελέσματα» πρόσθεσε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου, με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη και Κωνσταντίνου Κόμπου.

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