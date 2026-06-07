search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.06.2026 21:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.06.2026 21:07

Χανιά: Υπάλληλοι σε φυλακές εντόπισαν drone που μετέφερε αντικείμενα με τα οποία κατάδικοι ετοίμαζαν απόδραση

07.06.2026 21:07
Fylakes

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) εντόπισαν οι υπάλληλοι της Εξωτερικής Φρουράς στις φυλακές Χανίων, να εισέρχεται στον εναέριο χώρο του Καταστήματος Κράτησης μεταφέροντας ύποπτο φορτίο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων Κράτησης, οι φρουροί διαχειρίστηκαν το συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο χαρακτηριζουν ως ιδιαίτερης σοβαρότητας.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 19:10, το προσωπικό της Εξωτερικής Φρουράς Χανίων εντόπισε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) να εισέρχεται στον εναέριο χώρο του Καταστήματος Κράτησης. Εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες επιχειρησιακές διαδικασίες και αξιοποιώντας τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα, κατάφεραν να εξουδετερώσουν το drone, το οποίο κατέπεσε εντός του περιβάλλοντος χώρου του καταστήματος.

Κατά την πτώση τού drone το αντικείμενο που μετέφερε κατέληξε στην ταράτσα του κτιρίου ενώ εξωτερικός φρουρός που εκτελούσε υπηρεσία σκοπού αντιλήφθηκε κρατούμενο να επιχειρεί να προσεγγίσει το σημείο.

Άμεσα υπήρξε ενημέρωση των σωφρονιστικών υπαλλήλων με αποτέλεσμα την ταχεία επέμβασή τους, την ακινητοποίηση του κρατουμένου και την ασφαλή περισυλλογή του πακέτου.

Όπως επισημάνθηκε από την Ομοσπονδία, «ο έλεγχος του περιεχομένου αποκάλυψε αντικείμενα που δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας για τον σκοπό της αποστολής, μεταξύ των οποίων λάμες σιδηροπρίονου, κόφτης συρμάτων, σκοινί αναρρίχησης, κλειδιά τύπου Άλεν, κρίκους καραμπίνερ αναρρίχησης, μαχαίρι τύπου πεταλούδας, κινητά τηλέφωνα με το σχετικό εξοπλισμό τους, ρούτερ, ασύρματα ακουστικά και κάρτες SIM».

Η φύση των ευρημάτων καταδεικνύει, όπως διατυπώνει η διοίκηση της Ομοσπονδίας, ότι η έγκαιρη επέμβαση των στελεχών της Εξωτερικής Φρουράς απέτρεψε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη εξέλιξη, η οποία θα μπορούσε να συνδεθεί με οργανωμένο σχέδιο απόδρασης και να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και των πολιτών.

Με βάση το συγκεκριμένο περιστατικό η διοίκηση της ομοσπονδίας τονίζει: «Αυτό αποτελεί ακόμη μία αδιάψευστη απόδειξη της σημασίας και της αναγκαιότητας της Εξωτερικής Φρουράς στο σύγχρονο σωφρονιστικό σύστημα. Οι άνδρες και οι γυναίκες της υπηρεσίας βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, αντιμετωπίζοντας σύνθετες και απαιτητικές καταστάσεις με αίσθημα ευθύνης, αυταπάρνηση και απόλυτη προσήλωση στην αποστολή τους. Παρά τις χρόνιες ελλείψεις προσωπικού, τον αυξημένο φόρτο εργασίας και τις δυσκολίες που δημιουργεί ο υπερπληθυσμός των καταστημάτων κράτησης, η Εξωτερική Φρουρά Χανίων συνεχίζει να επιτελεί το έργο της με αξιοθαύμαστη συνέπεια και αποτελεσματικότητα».

Διαβάστε επίσης:

Συνεχίζονται οι μετασεισμοί στην Εύβοια – Την Δευτέρα πάει κλιμάκιο για ελέγχους στα κτίρια (photos)

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη Τούρκος να μεταφέρει 110 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που αστυνομικοί σταματούν άνδρα που απειλεί να αυτοκτονήσει

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
EKTAKTI EPIKAIROTITA (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ: Κατέρρευσε πάλι στο γήπεδο ο Κρίστιαν Έρικσεν!

Fylakes
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Υπάλληλοι σε φυλακές εντόπισαν drone που μετέφερε αντικείμενα με τα οποία κατάδικοι ετοίμαζαν απόδραση

pirosvestiki_2001_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δυο συλλήψεις σε Δομοκό και Σαλαμίνα για φωτιά από αμέλεια

poreia1 (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Χιλιάδες άνθρωποι στην πορεία για την δολοφονία της 11χρονης Λιάνας (Video)

Israel – Katz
ΚΟΣΜΟΣ

Κατς σε Τούρκο υπουργό Εσωτερικών «Η Οθωμανική αυτοκρατορία που ονειρεύεστε δεν θα επιστρέψει ποτέ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης: «Έμαθα ότι σταματάει το Όπου υπάρχει Ελλάδα» - «Δεν έχω υπάρξει πιο μαϊντανός στη ζωή μου» (Video)

prostimo_troxaia_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσο είναι το πρόστιμο αν οδηγούμε με σαγιονάρες - Τι λέει ο ΚΟΚ

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρειος Πάγος: Παράνομοι οι τόκοι, αλλά όχι τα λεφτά πίσω – Έρχεται κύμα αγωγών κατά τραπεζών και servicers

canolli_almiro_sintagi
CUCINA POVERA

Αλμυρά κανόλι από ψωμί του τοστ

alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.06.2026 21:14
EKTAKTI EPIKAIROTITA (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ: Κατέρρευσε πάλι στο γήπεδο ο Κρίστιαν Έρικσεν!

Fylakes
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Υπάλληλοι σε φυλακές εντόπισαν drone που μετέφερε αντικείμενα με τα οποία κατάδικοι ετοίμαζαν απόδραση

pirosvestiki_2001_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δυο συλλήψεις σε Δομοκό και Σαλαμίνα για φωτιά από αμέλεια

1 / 3