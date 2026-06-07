Χανιά: Υπάλληλοι σε φυλακές εντόπισαν drone που μετέφερε αντικείμενα με τα οποία κατάδικοι ετοίμαζαν απόδραση

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) εντόπισαν οι υπάλληλοι της Εξωτερικής Φρουράς στις φυλακές Χανίων, να εισέρχεται στον εναέριο χώρο του Καταστήματος Κράτησης μεταφέροντας ύποπτο φορτίο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων Κράτησης, οι φρουροί διαχειρίστηκαν το συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο χαρακτηριζουν ως ιδιαίτερης σοβαρότητας.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 19:10, το προσωπικό της Εξωτερικής Φρουράς Χανίων εντόπισε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) να εισέρχεται στον εναέριο χώρο του Καταστήματος Κράτησης. Εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες επιχειρησιακές διαδικασίες και αξιοποιώντας τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα, κατάφεραν να εξουδετερώσουν το drone, το οποίο κατέπεσε εντός του περιβάλλοντος χώρου του καταστήματος.

Κατά την πτώση τού drone το αντικείμενο που μετέφερε κατέληξε στην ταράτσα του κτιρίου ενώ εξωτερικός φρουρός που εκτελούσε υπηρεσία σκοπού αντιλήφθηκε κρατούμενο να επιχειρεί να προσεγγίσει το σημείο.

Άμεσα υπήρξε ενημέρωση των σωφρονιστικών υπαλλήλων με αποτέλεσμα την ταχεία επέμβασή τους, την ακινητοποίηση του κρατουμένου και την ασφαλή περισυλλογή του πακέτου.

Όπως επισημάνθηκε από την Ομοσπονδία, «ο έλεγχος του περιεχομένου αποκάλυψε αντικείμενα που δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας για τον σκοπό της αποστολής, μεταξύ των οποίων λάμες σιδηροπρίονου, κόφτης συρμάτων, σκοινί αναρρίχησης, κλειδιά τύπου Άλεν, κρίκους καραμπίνερ αναρρίχησης, μαχαίρι τύπου πεταλούδας, κινητά τηλέφωνα με το σχετικό εξοπλισμό τους, ρούτερ, ασύρματα ακουστικά και κάρτες SIM».

Η φύση των ευρημάτων καταδεικνύει, όπως διατυπώνει η διοίκηση της Ομοσπονδίας, ότι η έγκαιρη επέμβαση των στελεχών της Εξωτερικής Φρουράς απέτρεψε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη εξέλιξη, η οποία θα μπορούσε να συνδεθεί με οργανωμένο σχέδιο απόδρασης και να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και των πολιτών.

Με βάση το συγκεκριμένο περιστατικό η διοίκηση της ομοσπονδίας τονίζει: «Αυτό αποτελεί ακόμη μία αδιάψευστη απόδειξη της σημασίας και της αναγκαιότητας της Εξωτερικής Φρουράς στο σύγχρονο σωφρονιστικό σύστημα. Οι άνδρες και οι γυναίκες της υπηρεσίας βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, αντιμετωπίζοντας σύνθετες και απαιτητικές καταστάσεις με αίσθημα ευθύνης, αυταπάρνηση και απόλυτη προσήλωση στην αποστολή τους. Παρά τις χρόνιες ελλείψεις προσωπικού, τον αυξημένο φόρτο εργασίας και τις δυσκολίες που δημιουργεί ο υπερπληθυσμός των καταστημάτων κράτησης, η Εξωτερική Φρουρά Χανίων συνεχίζει να επιτελεί το έργο της με αξιοθαύμαστη συνέπεια και αποτελεσματικότητα».

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