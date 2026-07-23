Ερωτήματα μετά τα ιρανικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις της CIA – Πώς τις χτύπησε, υποψίες για ρωσική συνδρομή

Takeaways by to pontiki AI Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών διερευνούν το ενδεχόμενο ρωσικής συνδρομής σε επιθέσεις ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά εγκαταστάσεων της CIA στην περιοχή του Κόλπου.

Οι αναλυτές εξετάζουν αν η Μόσχα παρείχε στην Τεχεράνη προηγμένη τεχνολογία, όπως το σύστημα πλοήγησης Kometa-M, ή δεδομένα στόχευσης για την ενίσχυση της ακρίβειας των επιθέσεων.

Αν και δεν έχουν εξαχθεί οριστικά συμπεράσματα για τον βαθμό ρωσικής εμπλοκής, ορισμένα δυτικά υπομνήματα εκτιμούν ότι η Μόσχα πιθανώς συνέδραμε στην επιχείρηση.

Η πιθανή αυτή συνεργασία υποδεικνύει μια εντεινόμενη προσπάθεια των δύο χωρών να αποσταθεροποιήσουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις και να περιορίσουν την επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

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Οι επιθέσεις ιρανικών drones σε εγκαταστάσεις της CIA στον Κόλπο ώθησαν τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών να διερευνήσουν κατά πόσο η Ρωσία συνέδραμε παρέχοντας στοιχεία στόχευσης ή προηγμένη τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σύμφωνα με τέσσερις πηγές με γνώση των αμερικανικών εκτιμήσεων.

Οι πηγές, που μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα για πιθανή ρωσική εμπλοκή. Ωστόσο, επισήμαναν την αποτελεσματικότητα και τη φαινομενική ακρίβεια των επιθέσεων, καθώς και τη γενικότερη τεχνική υποστήριξη που παρέχει η Μόσχα στην Τεχεράνη, ως ενδείξεις που εξετάζονται.

Εσωτερικό υπόμνημα δυτικής υπηρεσίας πληροφοριών, το οποίο περιέγραψε αξιωματούχος της περιοχής με πρόσβαση στο έγγραφο, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία πιθανότατα διαδραμάτισε ρόλο στη στόχευση περιφερειακών εγκαταστάσεων της CIA. Ο ίδιος μίλησε υπό τον όρο να μη δημοσιοποιηθεί η ταυτότητα της υπηρεσίας που συνέταξε το υπόμνημα.

Δύο δυτικοί αξιωματούχοι στον Κόλπο, οι οποίοι είχαν ενημερωθεί για σχετικές εκθέσεις πληροφοριών, ανέφεραν ότι οι αναλυτές εκτιμούν πως η επίθεση στη Σαουδική Αραβία πραγματοποιήθηκε με δύο εκδόσεις των ιρανικών drones Shahed, ενισχυμένες με ρωσική τεχνολογία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το πρώτο drone άνοιξε ρήγμα σε ευάλωτο σημείο του εξωτερικού τμήματος της πρεσβείας και το δεύτερο πέρασε από το άνοιγμα πριν εκραγεί. Δεν αναφέρθηκαν νεκροί ή τραυματίες.

Παρότι η ρωσική υποστήριξη προς το Ιράν αποτελεί διαχρονικό στοιχείο της στενής συνεργασίας των δύο χωρών, η παροχή βοήθειας για τη στόχευση ευαίσθητων εγκαταστάσεων της CIA θα σήμαινε ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να προχωρήσει ακόμη περισσότερο στην προσπάθεια αποσταθεροποίησης των αμερικανικών επιχειρήσεων, την ώρα που η Ουάσιγκτον επιδιώκει να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν.

Οι ανησυχίες ότι η Ρωσία ενδέχεται να παρέχει δεδομένα στόχευσης στην Τεχεράνη εντάθηκαν το Σαββατοκύριακο, μετά τα ιρανικά πλήγματα σε αμερικανική αεροπορική βάση στην Ιορδανία, όπου βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν στρατιωτικούς θαλάμους, σκοτώνοντας δύο στρατιώτες.

Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε το αίτημα για σχολιασμό στη CIA, η οποία αρνήθηκε να τοποθετηθεί. Η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας δεν απάντησαν σε σχετικά αιτήματα.

Απόρρητες εγκαταστάσεις

Οι δύο δυτικοί αξιωματούχοι στην περιοχή υποστήριξαν ότι η Ρωσία έχει βοηθήσει το Ιράν να βελτιώσει τις δυνατότητες των drones Shahed να πλήττουν τους στόχους τους και εκτίμησαν ότι αυτές οι αναβαθμισμένες εκδόσεις χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση στο Ριάντ.

Σύμφωνα με ξεχωριστή πηγή, η Ρωσία βοήθησε επίσης την Τεχεράνη να αυξήσει την ακρίβεια των Shahed-136, προμηθεύοντάς την με το δορυφορικό σύστημα πλοήγησης Kometa-M, το οποίο ειδικοί θεωρούν πολύ πιο ακριβές και δυσκολότερο να παρεμβληθεί σε σχέση με το αντίστοιχο ιρανικής κατασκευής.

Η Wall Street Journal είχε μεταδώσει πρώτη τον Μάρτιο ότι η Ρωσία προμήθευσε το Kometa-M στο Ιράν. Το Κρεμλίνο είχε διαψεύσει το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδή είδηση».

Οι εγκαταστάσεις της CIA στο εξωτερικό περιλαμβάνουν τους κύριους σταθμούς της υπηρεσίας σε κάθε χώρα, οι οποίοι παραδοσιακά στεγάζονται στις αμερικανικές πρεσβείες. Παράλληλα, η υπηρεσία διατηρεί γραφεία, ασφαλείς κατοικίες, κέντρα υλικοτεχνικής υποστήριξης και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις επιτήρησης ή άλλες αποστολές.

Οι τοποθεσίες αυτών των εγκαταστάσεων αποτελούν αυστηρά φυλασσόμενο μυστικό.

Οι πηγές αρνήθηκαν να αποκαλύψουν τον ακριβή αριθμό ή τις τοποθεσίες των εγκαταστάσεων της CIA που επλήγησαν από τα ιρανικά drones. Μία από αυτές ανέφερε ότι επλήγησαν «περισσότερες από μία αλλά λιγότερες από δώδεκα» εγκαταστάσεις, ενώ δεύτερη πηγή έκανε λόγο για αρκετές εγκαταστάσεις.

Παρείχε η Ρωσία δεδομένα στόχευσης;

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν εάν το Ιράν βασίστηκε σε ρωσικά δεδομένα στόχευσης για την επίθεση στην πρεσβεία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Παράλληλα, εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες. Ορισμένες πηγές επισήμαναν ότι είναι πιθανό το Ιράν να στόχευε γενικά την αμερικανική πρεσβεία και η εγκατάσταση της CIA να επλήγη συμπτωματικά.

Σύμφωνα με τις πηγές, ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι ελάχιστες χώρες, πέραν της Ρωσίας, διαθέτουν τόσο τη δυνατότητα να αποκτήσουν όσο και το ενδιαφέρον να αξιοποιήσουν επιχειρησιακά τόσο ευαίσθητες πληροφορίες στόχευσης εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ντάνιελ Χόφμαν, πρώην επικεφαλής σταθμού της CIA και αξιωματικός μυστικών επιχειρήσεων, δήλωσε ότι δεν θα αποτελούσε έκπληξη εάν η Μόσχα βοηθούσε την Τεχεράνη στη στόχευση εγκαταστάσεων της CIA, δεδομένης της στενής στρατηγικής συνεργασίας τους.

«Μοιράζονται το ίδιο συμφέρον να περιορίσουν ή ακόμη και να εξαλείψουν την αμερικανική επιρροή στις σφαίρες επιρροής που οι ίδιες θεωρούν δικές τους», ανέφερε.

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