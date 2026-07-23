Στον εισαγγελέα ο 28χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον Σταύρο Γεωργίου

Takeaways by to pontiki AI Ο 28χρονος δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης μετά τη σύλληψή του από την αστυνομία.

Οι αρχές εντόπισαν τον κατηγορούμενο αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, αποτυπώματα και τον τραυματισμό που έφερε στο χέρι του.

Ο συλληφθείς ομολόγησε ότι ξυλοκόπησε τον δικηγόρο μέχρι θανάτου έπειτα από έντονο διαπληκτισμό που σημειώθηκε μέσα στο γραφείο του θύματος.

Ο ίδιος παραδέχθηκε την κλοπή ενός φορητού υπολογιστή, ενώ αρνήθηκε την αφαίρεση άλλων προσωπικών αντικειμένων του ποινικολόγου από τον χώρο του εγκλήματος.

Ο δράστης αντιμετώπιζε ήδη απορριπτικές αποφάσεις για αιτήματα ασύλου και εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ασέλγειας.

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Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 28χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης.

Αστυνομικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών τον οδήγησαν στον εισαγγελέα προκειμένου να του ασκήσει ποινική δίωξη για το έγκλημα. Ακολούθως, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο εκτιμάται ότι θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Πώς συνελήφθη ο 28χρονος



Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του 28χρονου και τον συνέλαβαν αξιοποιώντας εικόνες από κάμερες της περιοχής, αποτυπώματα και τον τραυματισμό στο χέρι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος Αιγύπτιος, σεσημασμένος στις Αρχές για παράνομη είσοδο στη χώρα, ξυλοκόπησε τον δικηγόρο, ενώ από τα χτυπήματα έσπασε το χέρι του.



Μετά το έγκλημα, πήγε σε ένα νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και, όταν τον ρώτησαν οι γιατροί τί έπαθε, ανέφερε πως έκανε σκέιτ και έπεσε. Στη συνέχεια πήγε στο σπίτι ενός φίλου του και κοιμήθηκε.



Όταν συνελήφθη από τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών ομολόγησε το έγκλημα. Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι μάλωσε με τον ποινικολόγο, πιάστηκαν στα χέρια και τον σκότωσε. Νωρίτερα, εκείνη την ημέρα, ο ποινικολόγος και ο 28χρονος ήταν σε κοινή παρέα.



Όπως είπε ο Αιγύπτιος στους αστυνομικούς, ο ποινικολόγος του πρότεινε να τον μεταφέρει σπίτι του. Εκείνος δέχθηκε αλλά στην πορεία έκαναν μια στάση στο γραφείο του όπου διαπληκτίστηκαν έντονα με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να τον χτυπήσει μέχρι θανάτου. Ο συλληφθείς έχει αναφέρει στους αστυνομικούς τον λόγο της συμπλοκής με τον ποινικολόγο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος υποστήριξε ότι δεν αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο, το πορτοφόλι ή τα χρήματα του ποινικολόγου, ισχυριζόμενος πως ενδεχομένως τα αντικείμενα να βρίσκονται κρυμμένα μέσα στο γραφείο. Αντίθετα, παραδέχθηκε ότι πήρε το λάπτοπ του θύματος, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί από τις Αρχές.



Οι κινήσεις του δράστη μετά την άγρια δολοφονία, πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες

Όπως επιβεβαίωσε μιλώντας στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο 28χρονος τραυματίστηκε στο χέρι από τη δολοφονικη επίθεση σε βάρος του 73χρονου δικηγόρου ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν το θύμα πρόλαβε να αντιδράσει και αν είχε και αμυντικά τραύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο καθ’ ομολογίαν δράστης μετά το έγκλημα, πήγε σε ένα νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και, όταν τον ρώτησαν οι γιατροί τί έπαθε, ανέφερε πως έκανε… σκέιτ και έπεσε.

Στη συνέχεια πήγε στο σπίτι ενός φίλου του και κοιμήθηκε.

«Τον αναζήτησαν σε αρκετές οικίες»

«Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο δεν ήξεραν τα στοιχεία του δράστη και μάλιστα όπως αποδείχθηκε δεν είχε και μόνιμη διεύθυνση κατοικίας», τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου λέγοντας πως ο 28χρονος συνελήφθη στον δρόμο.

;Όπως είπε, οι αστυνομικοί κατάφεραν από τις πρώτες στιγμές και με τη βοήθεια του ιατροδικαστή να διαπιστώσουν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, ενώ βρήκαν βιντεοληπτικό υλικό με το οποίο διαπίστωσαν τις κινήσεις του θύματος και ενός άνδρα, τον οποίο αρχικά δεν γνώριζαν.

Μετά την έρευνα ήρθε και η ταυτοποίηση δακτυλικών αποτυπωμάτων του σεσημασμένου άνδρα μέσα στον χώρο, οπότε έφτασαν πολύ γρήγορα στην ταυτοποίηση του προσώπου.

«Υπήρχαν δυσκολίες, καθώς οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν σε αρκετές οικίες στο κέντρο της Αθήνας και τελικά συνελήφθη στον δρόμο», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

«Αρχικά δεν ήθελε να συνεργαστεί»

Η κ. Δημογλίδου πρόσθεσε πως «σίγουρα ο δράστης δεν ανέμενε να φτάσουν οι αστυνομικοί τόσο γρήγορα στα ίχνη του».

Όπως είπε η ίδια, αρχικά ο δράστης δεν ήθελε να συνεργαστεί με τις Αρχές, όταν όμως κατάλαβε ότι υπήρχαν στοιχεία, ομολόγησε. «Δεν έχουμε εικόνα από τον ιατροδικαστή για το εάν το θύμα πρόλαβε να αμυνθεί».

«Έχουμε διαπιστώσει ότι λείπουν κάποια προσωπικά αντικείμενα του θύματος, όπως το κινητό του, προσωπικά του έγγραφα τα οποία δεν βρέθηκαν, το πορτοφόλι και ένα λάπτοπ», ανέφερε στη συνέχεια η κ. Δημογλίδου, σημειώνοντας ότι «ο δράστης αρνείται ότι αφαίρεσε προσωπικά αντικείμενα από τον χώρο, βέβαια αυτό είναι κάτι που διερευνάται, πού κατέληξαν αυτά τα αντικείμενα που δεν βρέθηκαν στον χώρο του γραφείου».

Υπενθυμίζεται πως ο 28χρονος ήταν γνωστός στις αρχές. Πέρα από το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του για ασέλγεια σε ανήλικη, είχε απασχολήσει την ΕΛΑΣ για παράνομη είσοδο στη χώρα.

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