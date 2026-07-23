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23.07.2026 18:21

Φωτιά στην Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας: Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, στη «μάχη» και τρία εναέρια (Video)

23.07.2026 18:21
pyrosvestiki
φωτογραφία αρχείου

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας.

Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:00 το απόγευμα.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα στην Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλός Κίνδυνος), σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Για το περιστατικό έχει κινητοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο αναμένεται να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

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ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 19:24
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