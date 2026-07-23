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23.07.2026 19:52

Παρ’ ολίγον τραγωδία στη Χαλκιδική: Κοριτσάκι 2,5 ετών ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από τη θάλασσα, το επανέφεραν ναυαγοσώστες

23.07.2026 19:52
asthenoforo

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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν σε παραλία της Χαλκιδικής, όταν ένα κοριτσάκι ηλικίας μόλις 2,5 ετών ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Πολύχρονο, με τους ναυαγοσώστες που βρίσκονταν στην παραλία να επεμβαίνουν άμεσα, εφαρμόζοντας τις απαραίτητες Πρώτες Βοήθειες. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβασή τους, το παιδί ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Αμέσως μετά, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε το κοριτσάκι στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, για περαιτέρω εξετάσεις.

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