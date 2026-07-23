Παρ’ ολίγον τραγωδία στη Χαλκιδική: Κοριτσάκι 2,5 ετών ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από τη θάλασσα, το επανέφεραν ναυαγοσώστες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν σε παραλία της Χαλκιδικής, όταν ένα κοριτσάκι ηλικίας μόλις 2,5 ετών ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Πολύχρονο, με τους ναυαγοσώστες που βρίσκονταν στην παραλία να επεμβαίνουν άμεσα, εφαρμόζοντας τις απαραίτητες Πρώτες Βοήθειες. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβασή τους, το παιδί ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Αμέσως μετά, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε το κοριτσάκι στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, για περαιτέρω εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης:

Θρίλερ με νεκρή γυναίκα στη Σύρο: Φέρει τραύμα από μαχαίρι

Στον εισαγγελέα ο 28χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον Σταύρο Γεωργίου

Έκρηξη σε εργαστήριο επισκευής σκαφών στα Χανιά – Τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης (Photos)











