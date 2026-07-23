Ο Καρανίκας στηρίζει Γεωργιάδη στην κόντρα με Σαλμα 

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Τον «φίλο» του Άδωνι Γεωργιάδη υπερασπίστηκε ο Νίκος Καρανίκας μπροστά στις κατηγοριές του Μάριου Σαλμά.

O Νίκος Καρανίκας αμφισβήτησε την αξιοπιστία του Σαλμά. «Ο Σαλμάς της συγγνώμης όπως καταλάβαμε έβγαλε καθαρή την κυβέρνηση. Αυτα που επικαλείται δεν τα αξιοποίησε ούτε η εισαγγελέας. Αυτα παθαίνεις με την ηθικολογία. Συσπειρώνεις κόσμο αλλά τον καθιστάς πολιτικά άχρηστο και εκτός θέματος», έγραψε χαρακτηριστικά.

Τι υποστηρίζει ο Σαλμάς

Ο ανεξάρτητος βουλευτής ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση Novartis και κατηγόρησε για παθητική δωροδοκία από τη φαρμακευτική τον υπουργού Υγείας.

Σε sms που κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής ζητά εξηγήσεις από τον Άδωνι Γεωργιάδη διότι συνομιλούσε με τον μάρτυρα Μανιαδάκη, ενώ σε άλλο μήνυμα που αντάλλαξαν ο υπουργός λέε ότι στη δίκη ήταν με τον Μανιαδάκη διότι «του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στη Τουλουπάκη, εγώ υποσχέσεις κρατάω».

Επίσης, ο Μάριος Σαλμάς κατήγγειλε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης «έχει σχέση με τη διαπλοκή», καθώς «χρησιμοποιώντας την εξουσία, ζήτησε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης για να κάνει ο ίδιος καριέρα». Είπε δε πως μπορεί να το αποδείξει. Σημείωσε πως ο υπουργός Υγείας «μέσα στην κρίση της χώρας, τότε που κόβονταν οι μισθοί και οι συντάξεις ζητούσε από τον πρόεδρο των Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας και αντιπρόεδρο της Novartis, κ. Φρουζή, να δίδει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης» για να εμφανίζεται ο ίδιος. Αυτό, είπε σε κάθε περίπτωση είναι «παθητική δωροδοκία και ο ορισμός της διαπλοκής». Διαβάζοντας ένα από τα sms Γεωργιάδη που κατέθεσε στα πρακτικά, ανέφερε: «Η κ. τάδε πήρε διαφήμιση από τη Novartis σε νόμιμο σάιτ, το αίτημά μου στον Φρουζή να της δώσει έγινε όταν δεν ήμουν πλέον υπουργός Υγείας, εγώ ποτέ δεν είπα ότι δε μιλούσα με τον Φρουζή».

Γεωργιάδης: Ο Σαλμάς επιχείρησε να μπει στο πρόγραμμα προστατευόμενων μαρτύρων των ΗΠΑ

Από την πλευρά του ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε τον Μάριο Σαλμά ότι είχε ιδιοτελή σκοπό καθώς ο Μάριος Σαλμάς είχε επιχειρήσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα προστατευόμενων μαρτύρων των ΗΠΑ, με στόχο «να λάβει αμοιβή». «Δεν κατάφερε όμως να τα εισπράξει, διότι οι Αμερικανοί τελικά δεν τον δέχτηκαν στο πρόγραμμα, τον χαρακτήρισαν αναξιόπιστο και τον έβγαλαν έξω» συνεχίζει ο κ. Γεωργιάδης.

Ας μιλήσουμε επιτέλους για τον Σαλμά και τον πραγματικό του ρόλο στην σκευωρία Novartis… χθες τον έπιασε ο πόνος να ανασυρθεί η υπόθεση Novartis από το αρχείο. Ποια σχέση όμως είχε τελικά ο ίδιος σε αυτή την σκευωρία; Στο δικαστήριο που έγινε κατά των συκοφαντών ψευδομαρτύρων, ο… pic.twitter.com/9inYiUjQFO — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 23, 2026

«Ας μιλήσουμε επιτέλους για τον Σαλμά και τον πραγματικό του ρόλο στην σκευωρία Novartis… χθες τον έπιασε ο πόνος να ανασυρθεί η υπόθεση Novartis από το αρχείο. Ποια σχέση όμως είχε τελικά ο ίδιος σε αυτή την σκευωρία; Στο δικαστήριο που έγινε κατά των συκοφαντών ψευδομαρτύρων, ο δικηγόρος της Μαραγγέλη (με τον κωδικό όνομα στην σκευωρία ως ΚΕΛΕΣΗ) κ Δούκας, για να αποδείξει, ότι ο Σαλμάς επιχείρησε αρχικά να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στην Αμερική και να λάβει έτσι αμοιβή μαζί με τον Δεστεμπασιδη και τρίτο πρόσωπο, κατέθεσε αυτά τα έγγραφα. Τότε απεδείχθη λοιπόν αυτό που ήδη είχαμε όλοι μας υποπτευθεί από την αρχή, ότι δηλαδή ότι ήταν ο ίδιος ο Μάριος Σαλμάς εκείνος που επί ΣΥΡΙΖΑ το 2016 ξεκίνησε την διαδικασία αυτής της σκευωρίας, με σκοπό την αμοιβή των πολλών εκατομμυρίων που τελικά πήρε ο κ. Σαράκης και οι άλλοι δύο καταδικασμένοι ψευδομάρτυρες. Δεν κατάφερε όμως να τα εισπράξει, διότι οι Αμερικανοί τελικά δεν τον δέχτηκαν στο πρόγραμμα, τον χαρακτήρισαν αναξιόπιστο και τον έβγαλαν έξω. Στην συνέχεια ευρισκόμενος χωρίς δικαστική προστασία κατηγορήθηκε και ο ίδιος για την σκευωρία στην οποία αρχικά συμμετείχε, αλλά το χρέος του Σύριζα στο πρόσωπο του παρέμεινε για τις υπηρεσίες που τους είχε προσφέρει εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Του το ξεπλήρωσαν λίγο πριν εγκαταλείψουν την εξουσία, με μία σκανδαλώδη απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΠΥ, όπου του έσβησαν οφειλή ύψους 176.677,07€ προς τον ΕΟΠΥΥ από μία δυσώδη μεθόδευση του για κάποιου τύπου φωτογραφικές όπως κρίθηκαν μετά υπηρεσίες του. Αυτός ο άνθρωπος τόλμησε να κατηγορήσει εμένα για διαπλοκή και συναλλαγή! Αν είναι ποτέ δυνατόν; Αυτόν υπερασπίστηκε χθες το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη».

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