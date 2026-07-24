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ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Γιάννης Παπαγεωργίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

24.07.2026 06:45

Μας κλέβουν τις αυξήσεις με «ψιλά γράμματα» και λογιστικά κόλπα

24.07.2026 06:45
Giannis Papageorgiou

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Η αντοχή μας έχει εξαντληθεί και η αξιοπρέπειά μας δεν παζαρεύεται. Εδώ και χρόνια βιώνουμε έναν πρωτοφανή πολιτικό εμπαιγμό, μια καλοστημένη επιχείρηση οφθαλμαπάτης, όπου η κυβέρνηση από τη μία πανηγυρίζει για τις δήθεν «αυξήσεις» στις συντάξεις και από την άλλη μας τις κλέβει μέσα από την ίδια μας την τσέπη με λογιστικά τεχνάσματα και εισπρακτικούς «κόφτες».

Το θράσος των κυβερνώντων ξεπέρασε κάθε όριο. Ακούσαμε έκπληκτοι την υφυπουργό Εργασίας να ισχυρίζεται ότι η κατάργηση της 13ης σύνταξης έγινε επειδή το… ζητήσαμε εμείς οι ίδιοι! Ποιον κοροϊδεύετε; Ποιες «οργανώσεις» επικαλείστε, τις οποίες μάλιστα κρύβετε πίσω από το προπέτασμα καπνού των προσωπικών δεδομένων; Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, η πολυπληθέστερη οργάνωση των απομάχων της εργασίας, δεν ρωτήθηκε ποτέ. Η αλήθεια είναι μία και είναι αμείλικτη: Με μια μονοκονδυλιά μας στερήσατε νομοθετημένα δικαιώματα, οδηγώντας σε μια τεράστια εισοδηματική απώλεια που αγγίζει τα 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Τα «ψίχουλα» και τα εφάπαξ επιδόματα-φιλοδωρήματα που τάζετε προεκλογικά δεν μπορούν να αναπληρώσουν τον κλεμμένο μας ιδρώτα.

Την ίδια στιγμή, η πολυδιαφημισμένη στήριξη της τρίτης ηλικίας συνθλίβεται στις συμπληγάδες της προσωπικής διαφοράς και της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ). Πάνω από 800.000 συνάδελφοί μας έμειναν χωρίς ευρώ αύξησης τα προηγούμενα χρόνια, βλέποντας τον κόπο τους να συμψηφίζεται με τις στρεβλώσεις του νόμου Κατρούγκαλου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η ΕΑΣ παραμένει ενεργή ως ένας μόνιμος φορολογικός ληστής.

Καταγγέλλουμε τη διπλή, θεσμική παγίδα της ΕΑΣ που ροκανίζει τα εισοδήματά μας. Είναι απαράδεκτο να καταργείται στην πράξη το αφορολόγητο όριο των 8.636 ευρώ για τους συνταξιούχους, επειδή ο ΕΦΚΑ επιβάλλει αλυσιδωτές κρατήσεις από το πρώτο ευρώ, πριν καν υπολογιστεί ο φόρος εισοδήματος. Ακόμα πιο εξωφρενικό, όμως, είναι το παράδοξο των κλιμακίων: Επειδή η εισφορά επιβάλλεται στο σύνολο του ποσού και όχι κλιμακωτά στο υπερβάλλον, φτάσαμε στο σημείο άνθρωποι που δούλεψαν περισσότερα χρόνια και είχαν υψηλότερες μεικτές αποδοχές, να καταλήγουν με λιγότερα καθαρά χρήματα στην τσέπη από όσους είχαν χαμηλότερες συντάξεις! Αυτό δεν είναι αλληλεγγύη, είναι τιμωρία της εργασίας και καθαρή ληστεία.

Και τι μας επιφυλάσσει το μέλλον; Διαρροές για αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης μετά το 2027, συνδέοντάς τα με το προσδόκιμο ζωής. Θέλουν να δουλεύουμε μέχρι τα βαθιά γεράματα για να συντηρούμε ένα σύστημα που μας θεωρεί δημοσιονομικό βάρος.

Δεν θα γίνουμε οι σιωπηλοί θεατές της εξαθλίωσής μας. Απαιτούμε εδώ και τώρα:

  • Την άμεση νομοθετική τροποποίηση της ΕΑΣ, ώστε να υπολογίζεται αποκλειστικά στο υπερβάλλον ποσό.
  • Την πλήρη και οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς χωρίς άλλες καθυστερήσεις.
  • Την επαναφορά της 13ης σύνταξης.

Ο εμπαιγμός τελείωσε. Οι συνταξιούχοι δεν ζητούν ελεημοσύνη, απαιτούν τα δεδουλευμένα τους. Θα μας βρείτε στους δρόμους!

Ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι πρόεδρος του Κόμματος των Συνταξιούχων

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 09:18
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