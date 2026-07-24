Νέα Υόρκη: Δύο τραυματίες από επιθέσεις με μαχαίρι – Συνελήφθη ο δράστης (videos)

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Δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε διαφορετικές επιθέσεις με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη, διαπραχθείσες λίγη ώρα η μια μετά την άλλη, από άνδρα που φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» («ύψιστος ο θεός»), κι έχει προσαχθεί, σύμφωνα με την επικεφαλής της αστυνομίας της μητρόπολης, που έκανε λόγο για πιθανό έγκλημα μίσους, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να είναι ψυχικά ασθενής.

Two men were stabbed on the Upper West Side Thursday afternoon and NYPD has arrested 51-year-old Raul Morales for the attacks.



Story: https://t.co/B29ujRoqyQ pic.twitter.com/7nTErzkxBi July 23, 2026

Τα θύματα των δυο επιθέσεων στο Μανχάταν είναι άνδρες, «ασιατικής καταγωγής» και «εβραίος» αντίστοιχα, διευκρίνισε η Τζέσικα Τις, προσθέτοντας πως διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και δεν θεωρείται πως διατρέχουν «κίνδυνο» οι ζωές τους.

This afternoon, two people were stabbed in separate attacks on the Upper West Side. Both victims — an Asian male and a Jewish male — were removed to Mt. Sinai-St. Luke’s Hospital, and both are expected to survive.



The NYPD has arrested 51-year-old Raul Morales in connection… — Jessica S. Tisch (@NYPDPC) July 23, 2026

Η αστυνομική διεύθυνση της Νέας Υόρκης (NYPD) συνέλαβε τον ύποπτο, που κατά την κ. Τις ονομάζεται Ραούλ Μοράλες κι είναι 51 ετών.

A suspect is in custody after a double stabbing on the Upper West Side in New York City on Thursday, police said. Both victims were taken to a local hospital and are expected to survive.



According to authorities, the suspect ran off after both stabbings, and barricaded himself… pic.twitter.com/YNv2eIgABd July 24, 2026

Η έρευνα για να εξακριβωθεί το κίνητρο «συνεχίζεται» και «σύμφωνα με τα θύματα και μάρτυρες, ο Μοράλες φώναξε ‘Αλλάχου Άκμπαρ’ κατά τη διάρκεια και των δυο επιθέσεων.

NEW: 2 stabbed in Manhattan’s Upper West Side, including at least one ‘visibly Jewish’ victim; suspect yelled ‘Allahu Akbar’ pic.twitter.com/6nq7hwiyt4 July 23, 2026

Το NYPD ερευνά επί του παρόντος αν πρόκειται για πιθανά εγκλήματα μίσους».

NEW YORK: Two men were stabbed in separate attacks minutes apart on Manhattan’s Upper West Side on Thursday before the suspect was arrested by NYPD.



The victims were a 57-year-old Asian man and a 50-year-old visibly Jewish man. Both were taken to hospital in stable condition and… — Open Source Intel (@Osint613) July 23, 2026

«Αν και ο δράστης δεν έχει ψυχιατρικό ιστορικό γνωστό στην NYPD, τα πρώτα στοιχεία της έρευνας» αφήνουν να εννοηθεί πως μπορεί να «διαδραμάτισε ρόλο η ψυχική του υγεία», πρόσθεσε η Τζέσικα Τις.

Police identify 51-year-old Raul Morales as the suspect in the stabbing of an Asian man and a Jewish man on Manhattan’s Upper West Side. pic.twitter.com/CGRofbnD9D July 23, 2026

«Τέτοιες ειδεχθείς επιθέσεις μίσους δεν έχουν θέση στην πόλη μας», ήταν η αντίδραση του δημάρχου της αμερικανικής μεγαλούπολης Ζόραν Μαμντάνι.

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