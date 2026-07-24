Σε ισχύ νέοι δασμοί σε 60 χώρες από τον Τραμπ – Στο στόχαστρο ΕΕ, Καναδάς, Ινδία και Ιαπωνία

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Νέους δασμούς στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους ανακοίνωσαν την Πέμπτη, 23/7, οι ΗΠΑ, με την κυβέρνηση Τραμπ να υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες χώρες δεν έλαβαν επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας.

Οι επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10% έως 12,5% και επηρεάζουν ορισμένους από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της αμερικανικής οικονομίας, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία. Η εφαρμογή τους έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Νέα κλιμάκωση στον εμπορικό πόλεμο

Οι εισαγωγές από τις εν λόγω περίπου 60 χώρες αντιστοιχούν στο 99,4% του συνόλου των αγαθών που εισέρχονται στις ΗΠΑ, γεγονός που σημαίνει ότι οι νέοι δασμοί επεκτείνονται ουσιαστικά σχεδόν σε κάθε εισαγόμενο προϊόν.

Η απόφαση σηματοδοτεί ακόμη μία κλιμάκωση στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο, ο οποίος αναζωπυρώθηκε μετά την επιστροφή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του περασμένου έτους.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, πριν από λίγους μήνες, σύμφωνα με την οποία πολλοί από τους διεθνείς δασμούς που είχαν επιβληθεί μέσω έκτακτων προεδρικών εξουσιών κρίθηκαν παράνομοι.

Μετά από αυτή την απόφαση, ο Τραμπ αναζήτησε διαφορετική νομική βάση για να συνεχίσει την εφαρμογή της κεντρικής εμπορικής πολιτικής της κυβέρνησής του, αξιοποιώντας, όπως προκύπτει, το πλαίσιο των μέτρων που συνδέονται με την καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας.

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