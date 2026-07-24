search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 01:53
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.07.2026 01:11

Σε ισχύ νέοι δασμοί σε 60 χώρες από τον Τραμπ – Στο στόχαστρο ΕΕ, Καναδάς, Ινδία και Ιαπωνία

24.07.2026 01:11
tramp 66- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Νέους δασμούς στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους ανακοίνωσαν την Πέμπτη, 23/7, οι ΗΠΑ, με την κυβέρνηση Τραμπ να υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες χώρες δεν έλαβαν επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας.

Οι επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10% έως 12,5% και επηρεάζουν ορισμένους από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της αμερικανικής οικονομίας, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία. Η εφαρμογή τους έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Νέα κλιμάκωση στον εμπορικό πόλεμο

Οι εισαγωγές από τις εν λόγω περίπου 60 χώρες αντιστοιχούν στο 99,4% του συνόλου των αγαθών που εισέρχονται στις ΗΠΑ, γεγονός που σημαίνει ότι οι νέοι δασμοί επεκτείνονται ουσιαστικά σχεδόν σε κάθε εισαγόμενο προϊόν.

Η απόφαση σηματοδοτεί ακόμη μία κλιμάκωση στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο, ο οποίος αναζωπυρώθηκε μετά την επιστροφή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του περασμένου έτους.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, πριν από λίγους μήνες, σύμφωνα με την οποία πολλοί από τους διεθνείς δασμούς που είχαν επιβληθεί μέσω έκτακτων προεδρικών εξουσιών κρίθηκαν παράνομοι.

Μετά από αυτή την απόφαση, ο Τραμπ αναζήτησε διαφορετική νομική βάση για να συνεχίσει την εφαρμογή της κεντρικής εμπορικής πολιτικής της κυβέρνησής του, αξιοποιώντας, όπως προκύπτει, το πλαίσιο των μέτρων που συνδέονται με την καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας.

Διαβάστε επίσης:

Bloomberg: Eni και TotalEnergies προχωρούν το σχέδιο για το κοίτασμα φυσικού αερίου «Κρόνος» στην Κύπρο – Στόχος η έναρξη παραγωγής το 2028

ΗΠΑ: Έρευνα σε βάρος πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, επιφορτισμένου με την προστασία του Βανς, για διαρροή πληροφοριών

Σειρήνες στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tramp 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε ισχύ νέοι δασμοί σε 60 χώρες από τον Τραμπ – Στο στόχαστρο ΕΕ, Καναδάς, Ινδία και Ιαπωνία

gas-platform
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Eni και TotalEnergies προχωρούν το σχέδιο για το κοίτασμα φυσικού αερίου «Κρόνος» στην Κύπρο – Στόχος η έναρξη παραγωγής το 2028

pyrosvestiki_1307_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Λιβάδι

JD Vance
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έρευνα σε βάρος πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, επιφορτισμένου με την προστασία του Βανς, για διαρροή πληροφοριών

nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Καστοριά για κρούσματα σαλμονέλας – Πάνω από δέκα νοσηλείες, ανάμεσά τους παιδιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
GEORGIOU_STAVROS
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Με σπασμένο χέρι ο 28χρονος καθ' ομολογίαν δράστης - Αποκάλυψε την αιτία του καβγά στους αστυνομικούς

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αυξήσεις έως 772 ευρώ και «παράθυρο» για αναδρομικά 6ετίας – Όλες οι αλλαγές

all_the_bonds
ΣΙΝΕΜΑ

Ούτε ο Ντάνιελ Κρεγκ, ούτε ο Πιρς Μπρόσναν: Ποιος είναι ο αγαπημένος Τζέιμς Μποντ του Κρίστοφερ Νόλαν

tsipras- famellos- kaklamanis- androulakis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι κυβερνητικές απορίες για τον Τσίπρα, τα στατιστικά του ΣΥΡΙΖΑ, η ανάποδη πορεία του Φάμελλου, οι αναζητήσεις Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη

stavros_georgiou_split
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου - Ομολόγησε το έγκλημα, «τσακωθήκαμε και τον σκότωσα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 01:13
tramp 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε ισχύ νέοι δασμοί σε 60 χώρες από τον Τραμπ – Στο στόχαστρο ΕΕ, Καναδάς, Ινδία και Ιαπωνία

gas-platform
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Eni και TotalEnergies προχωρούν το σχέδιο για το κοίτασμα φυσικού αερίου «Κρόνος» στην Κύπρο – Στόχος η έναρξη παραγωγής το 2028

pyrosvestiki_1307_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Λιβάδι

1 / 3