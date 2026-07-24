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24.07.2026 00:24

Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Λιβάδι

24.07.2026 00:24
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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 το βράδυ της Πέμπτης, 23/7, στην τοπική κοινότητα Λιβάδι, στη Θεσσαλονίκη.

Λίγο νωρίτερα είχαν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης, με 75 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο, έχοντας τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργων του δήμου Θέρμης.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Λιβάδι

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