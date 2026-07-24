Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Λιβάδι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 το βράδυ της Πέμπτης, 23/7, στην τοπική κοινότητα Λιβάδι, στη Θεσσαλονίκη.

Λίγο νωρίτερα είχαν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης, με 75 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο, έχοντας τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργων του δήμου Θέρμης.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στην Καστοριά για κρούσματα σαλμονέλας – Πάνω από δέκα νοσηλείες, ανάμεσά τους παιδιά

Καλάβρυτα: Νεκρός 74χρονος που εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο αγροτικό όχημά του και σε τοίχο

Τρόμος στο Παλαιό Φάληρο: Άνδρας επιτέθηκε σε γυναίκα την ώρα που έμπαινε στο σπίτι της (Video)











