Κυβερνοπόλεμος Βρυξελλών – Μόσχας

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Η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση δεν περιορίζεται εδώ και χρόνια στα πεδία των μαχών, στις οικονομικές κυρώσεις ή στη διπλωματία, αλλά πλέον με πολύ πιο εξελιγμένα μέσα που ανακαλούν εποχές Ψυχρού Πολέμου. Ένα μεγάλο μέρος της διεξάγεται αόρατα, πίσω από οθόνες υπολογιστών, μέσα από δίκτυα υποδομών, κρατικούς διακομιστές και συστήματα ενέργειας. Οι κυβερνοεπιθέσεις έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα βασικότερα εργαλεία άσκησης πίεσης μεταξύ κρατών και η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει πλέον αποφασισμένη να αντιμετωπίσει αυτές τις επιχειρήσεις ως απειλή αντίστοιχη με μια συμβατική επίθεση.

Η τελευταία κλιμάκωση ήρθε με τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας, οι οποίες ανακοίνωσαν νέο πακέτο κυρώσεων κατά Ρώσων αξιωματικών, εταιρειών και προσώπων που, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές, συμμετείχαν σε εκτεταμένες επιχειρήσεις κυβερνοκατασκοπείας και δολιοφθοράς εναντίον ευρωπαϊκών χωρών. Παράλληλα, η Γερμανία κάλεσε ήδη τον Ρώσο πρέσβη στο Βερολίνο για εξηγήσεις, ενώ η Γαλλία ανακοίνωσε ότι θα πράξει το ίδιο τις επόμενες ημέρες, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το διπλωματικό θερμόμετρο. Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για μία από τις πιο συντονισμένες ευρωπαϊκές αντιδράσεις απέναντι στις ρωσικές κυβερνοεπιχειρήσεις από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι κατηγορίες κατά της Μόσχας

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πίσω από τις επιθέσεις βρίσκεται ένα εκτεταμένο δίκτυο κρατικών υπηρεσιών, στρατιωτικών μονάδων, ιδιωτικών εταιρειών, ομάδων χάκερ και κυβερνοεγκληματιών που λειτουργούν είτε άμεσα είτε έμμεσα για λογαριασμό του ρωσικού κράτους.

Στο επίκεντρο των κατηγοριών βρίσκεται το λεγόμενο «Κέντρο 16» της FSB, της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας. Όπως δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Κάγια Κάλας, η συγκεκριμένη μονάδα φέρεται να πραγματοποιεί κυβερνοεπιχειρήσεις εναντίον ευρωπαϊκών κυβερνήσεων ήδη από το 2010, στοχεύοντας κρίσιμες κρατικές υπηρεσίες και στρατηγικές υποδομές.

Οι ευρωπαϊκές αρχές υποστηρίζουν ότι στόχος αυτών των ενεργειών δεν είναι μόνο η υποκλοπή πληροφοριών, αλλά και η πρόκληση πραγματικών προβλημάτων στην καθημερινή λειτουργία των κρατών. Σύμφωνα με το Reuters και το France 24, στο στόχαστρο βρέθηκαν υπουργεία, επιχειρήσεις, εταιρείες ενέργειας, σιδηροδρομικά δίκτυα και άλλες κρίσιμες υποδομές σε τουλάχιστον δέκα ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία, η Πολωνία, η Ολλανδία, η Φινλανδία, η Αυστρία, η Ρουμανία και η Σλοβακία.

Το παράδειγμα της Πολωνίας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται σε δύο περιστατικά που αφορούν στην Πολωνία. Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, αποτράπηκε κυβερνοεπίθεση στο πολωνικό ενεργειακό δίκτυο, η οποία, εάν είχε επιτύχει, θα μπορούσε να αφήσει έως και 500.000 πολίτες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μέσα στον χειμώνα.

Παράλληλα ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συνδέουν τη Ρωσία με επιχειρήσεις δολιοφθοράς κατά των πολωνικών σιδηροδρομικών υποδομών. Οι υποθέσεις αυτές θεωρούνται χαρακτηριστικά παραδείγματα της λεγόμενης «υβριδικής απειλής», όπου οι επιθέσεις δεν πραγματοποιούνται με στρατό ή πυραύλους, αλλά μέσω ψηφιακών συστημάτων, προκαλώντας ωστόσο καταστροφικές συνέπειες στις μεταφορές, την ενέργεια και την καθημερινότητα των πολιτών.

Οι κυρώσεις και η διπλωματική απάντηση

Η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις σε 24 φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχοποίησε εννέα άτομα και τέσσερις οργανισμούς που, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, συμμετείχαν στις επιχειρήσεις αυτές. Μεταξύ αυτών βρίσκονται στελέχη της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU, αλλά και ιδιωτικές εταιρείες που φέρεται να παρείχαν τεχνική υποστήριξη στις κυβερνοεπιθέσεις.

Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, απαγόρευση ταξιδιών και οικονομικούς περιορισμούς, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και νέα μέτρα το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, Βερολίνο και Παρίσι προχώρησαν σε μία ιδιαίτερα συμβολική διπλωματική κίνηση. Η κλήση ενός πρέσβη στο υπουργείο Εξωτερικών αποτελεί μία από τις αυστηρότερες μορφές διπλωματικής διαμαρτυρίας πριν από ακόμη σοβαρότερα μέτρα, όπως η απέλαση διπλωματών ή η περαιτέρω υποβάθμιση των διμερών σχέσεων.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε στο BFM TV ότι η Γαλλία θα καταδικάσει δημόσια «μία ευρείας κλίμακας κυβερνοεκστρατεία» που πραγματοποιήθηκε εναντίον τουλάχιστον δέκα ευρωπαϊκών χωρών, ενώ ανακοίνωσε και εθνικές κυρώσεις σε πρόσωπα και εταιρείες που, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, συνδέονται με τη ρωσική FSB.

Ο νέος «αόρατος» πόλεμος

Οι τελευταίες εξελίξεις αναδεικνύουν κάτι που οι υπηρεσίες ασφαλείας προειδοποιούν εδώ και αρκετά χρόνια: ο κυβερνοχώρος έχει μετατραπεί σε ένα νέο πεδίο σύγκρουσης μεταξύ κρατών. Σε αντίθεση με έναν συμβατικό πόλεμο, οι επιθέσεις αυτές είναι δύσκολο να αποδοθούν με απόλυτη βεβαιότητα, μπορεί να διαρκούν για χρόνια χωρίς να γίνονται αντιληπτές και έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν σοβαρές οικονομικές ζημιές ή να πλήξουν κρίσιμες υποδομές χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός.

Τα τελευταία χρόνια, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει τη Ρωσία για επιθέσεις σε εκλογικές διαδικασίες, υπουργεία, νοσοκομεία, ενεργειακά δίκτυα και τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Από την άλλη πλευρά, η Μόσχα απορρίπτει συστηματικά αυτές τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η Δύση δεν παρουσιάζει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και χρησιμοποιεί το ζήτημα για πολιτική πίεση. Ουσιαστικά, είναι σα να κυνηγάμε την ουρά μας.

Η σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η νέα αντιπαράθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ευρώπης και Ρωσίας βρίσκονται στο χειρότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Την ίδια ημέρα που ανακοινώθηκαν οι κυρώσεις, πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η σύνοδος της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», της ομάδας χωρών που στηρίζουν στρατιωτικά και πολιτικά την Ουκρανία. Το Κρεμλίνο παρακολουθεί στενά τις εργασίες της συνόδου, με τον εκπρόσωπο Ντμίτρι Πεσκόφ να χαρακτηρίζει τις συμμετέχουσες χώρες «συμμαχία πολεμοκάπηλων», υποστηρίζοντας ότι επιδιώκουν τη συνέχιση της σύγκρουσης.

Η χρονική σύμπτωση των κυρώσεων με τη σύνοδο δεν θεωρείται τυχαία. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδιώκουν να δείξουν ότι η υποστήριξη προς την Ουκρανία δεν αφορά μόνο τη στρατιωτική βοήθεια, αλλά και την προστασία των ευρωπαϊκών κρατών από μορφές υβριδικού πολέμου, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις, οι επιχειρήσεις παραπληροφόρησης και οι δολιοφθορές.

Η ασφάλεια περνάει και από το πληκτρολόγιο

Οι εξελίξεις δείχνουν ότι η έννοια της εθνικής ασφάλειας αλλάζει. Δεν αφορά πλέον αποκλειστικά στρατούς, άρματα μάχης ή πυραυλικά συστήματα, αλλά και την προστασία δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, νοσοκομείων και δημόσιων υπηρεσιών από ψηφιακές επιθέσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να στείλει το μήνυμα ότι οι κυβερνοεπιθέσεις δεν θα αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα περιστατικά εγκληματικότητας, αλλά ως εχθρικές ενέργειες με γεωπολιτικές προεκτάσεις. Το αν οι κυρώσεις και οι διπλωματικές πιέσεις θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά απέναντι στη Ρωσία μένει να φανεί. Το βέβαιο είναι ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ Μόσχας και Δύσης έχει περάσει οριστικά σε μια νέα εποχή, όπου οι μεγαλύτερες μάχες συχνά δεν δίνονται στο πεδίο, αλλά στα αόρατα δίκτυα του κυβερνοχώρου.

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