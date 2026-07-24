Τροχαίο-σοκ στην Πάτρα: ΙΧ συγκρούστηκε με μηχανή – Εκσφενδονίστηκε ο αναβάτης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τροχαίο-σοκ σημειώθηκε στην Πάτρα, όταν ΙΧ συγκρούστηκε με μηχανή.

Όπως αναφέρει το flamis.gr, από τη σύγκρουση, που έγινε στη συμβολή των οδών Ακτή Δυμαίων και Γλαύκου, ο οδηγός της μηχανής εκτοξεύτηκε με αποτέλεσμα να του φύγει το κράνος που φορούσε και να χτυπήσει με το κεφάλι στο οδόστρωμα.

Ο αναβάτης διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Η Τροχαία Πατρών διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Διαβάστε επίσης

Σύρος: Θρίλερ με τον θάνατο της διασώστριας, ο καβγάς εξελίχθηκε σε τραγωδία

Καιρός: Από τον Ιούλιο στον Σεπτέμβρη σε λίγες ώρες – Τα πάνω… κάτω με ραγδαία πτώση θερμοκρασίας και 24ωρη κακοκαιρία!

Αττική: Έτοιμες οι 388 κάμερες στα φανάρια – Πώς θα καταγράφονται οι παραβάσεις



