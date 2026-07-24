Τροχαίο-σοκ στην Πάτρα: ΙΧ συγκρούστηκε με μηχανή – Εκσφενδονίστηκε ο αναβάτης

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Τροχαίο-σοκ σημειώθηκε στην Πάτρα, όταν ΙΧ συγκρούστηκε με μηχανή.
Όπως αναφέρει το flamis.gr, από τη σύγκρουση, που έγινε στη συμβολή των οδών Ακτή Δυμαίων και Γλαύκου, ο οδηγός της μηχανής εκτοξεύτηκε με αποτέλεσμα να του φύγει το κράνος που φορούσε και να χτυπήσει με το κεφάλι στο οδόστρωμα.
Ο αναβάτης διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
Η Τροχαία Πατρών διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.
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