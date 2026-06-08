Πανελλαδικές 2026: Αυλαία σήμερα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ – Συνεχίζονται οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ

Την τελευταία τους δοκιμασία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις δίνουν σήμερα οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων.

Οι μαθητές ολοκληρώνουν τον κύκλο των μαθημάτων Προσανατολισμού για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξεταστούν στην Ιστορία, εκείνοι των Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας στη Φυσική, ενώ οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής θα διαγωνιστούν στο μάθημα της Οικονομίας.

Υπενθυμίζεται, ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί να γίνεται στις 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Συνεχίζουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Οι Πανελλαδικές δεν ολοκληρώνονται για όλους τους υποψηφίους, καθώς οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων συνεχίζουν με τα μαθήματα ειδικότητας έως και τις 15 Ιουνίου.

Η επόμενη εξεταστική ημέρα για τα ΕΠΑΛ είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 9 Ιουνίου, με τους υποψηφίους να εξετάζονται στα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

Ακολουθούν τα Ειδικά Μαθήματα

Μετά την ολοκλήρωση των βασικών εξετάσεων, τη σκυτάλη παίρνουν τα Ειδικά Μαθήματα, οι εξετάσεις των οποίων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου.

Οι εξετάσεις αυτές αφορούν τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτείται ειδική εξέταση, όπως ξένες γλώσσες, σχέδιο και μουσικά μαθήματα.

Στην τελική ευθεία και τα σχολεία

Παράλληλα, ολοκληρώνεται σταδιακά και η σχολική χρονιά για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια ολοκληρώνονται στις 12 Ιουνίου, ενώ οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των γυμνασίων αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου.

Την ίδια ημέρα θα χτυπήσει και το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, σηματοδοτώντας την έναρξη των θερινών διακοπών για χιλιάδες μαθητές.

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