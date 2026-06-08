Καιρός: Ιούνιος ο απρόβλεπτος – Μετά τις γεμάτες παραλίες του Σαββατοκύριακου, έρχονται μεσημεριανά μπουρίνια και εκτεταμένες βροχές

Ο Ιούνιος μοιάζει με τον μεγάλο τζογαδόρο του καλοκαιριού. Εκεί που σε πείθει ότι η λιακάδα και η ζέστη ήρθαν για να μείνουν, ξαφνικά αλλάζει πρόσωπο με απρόβλεπτα απογευματινά μπουρίνια και ξαφνικές καταιγίδες.

Όλα ξεκινούν αθόρυβα πάνω από τις βουνοκορφές, όμως πολύ γρήγορα αυτά τα έντονα φαινόμενα κατηφορίζουν ορμητικά προς τις μεγάλες πόλεις, με τη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο, δοκιμάζοντας τις αντοχές της με αιφνίδιες πλημμύρες, χαλάζι, ισχυρούς κεραυνούς και θυελλώδεις ανέμους. Νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο πήραμε την πρώτη δυνατή γεύση καλοκαιριού, καθώς οι παραλίες γέμισαν και ο κόσμος απόλαυσε τον ήλιο, αφού οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 33 βαθμούς και οι θάλασσες είναι ήδη αρκετά ζεστές για την εποχή. Παρόλα αυτά, οι αστάθειες έχουν έρθει για να μείνουν τον φετινό Ιούνιο, με το βροχερό αυτό μοτίβο να μας συνοδεύει για όσο μακριά μπορούν να δουν τα προγνωστικά στοιχεία.

Η αστάθεια συνεχίζεται και κατά τη δεύτερη εβδομάδα του μήνα, με περισσότερες και πιο εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες να αναμένονται την Τρίτη και την Παρασκευή. Ωστόσο, στα ορεινά η συννεφιά με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι ένα σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Την ίδια ώρα, οι άνεμοι και τα καλοκαιρινά μελτέμια, που θα πνέουν στα 5 με 6 μποφόρ, θα λειτουργήσουν πυροσβεστικά, συγκρατώντας τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται γύρω στους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου, χωρίς καμία απολύτως υποψία για άμεσο καύσωνα.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με τον ήλιο να κυριαρχεί. Κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, όμως, θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα δώσουν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και καταιγίδες, οι οποίες θα εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά τμήματα, όπως στη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία, καθώς και στην Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πιο ισχυρά στον ορεινό ηπειρωτικό κορμό, ενώ προς το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει γρήγορη βελτίωση. Στα νησιά μας, καθώς και σε όλες τις ανατολικές πεδινές και παρακτίες περιοχές, θα επικρατήσει πλήρης ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, και τοπικά στο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 30 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη, τη Ρόδο, τον Θεσσαλικό κάμπο, την Αιτωλοακαρνανία, την Αττικοβοιωτία και την Αργολίδα, ενώ στην Άρτα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς.

Στην Αττική η κατάσταση θα διατηρηθεί ακριβώς όπως η γνώριμη εικόνα που βλέπετε, με γενική ηλιοφάνεια και απλώς λίγες αραιές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ, φτάνοντας τα 6 μποφόρ στα ανατολικά του νομού, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες ψιχάλες κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και ο υδράργυρος θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Κοιτάζοντας την εξέλιξη της εβδομάδας, η Δευτέρα θα κυλήσει με κυρίαρχο τον ήλιο και λίγες μπόρες στα ορεινά. Η Τρίτη ξεχωρίζει ως η πρώτη πιο άστατη ημέρα, καθώς περιμένουμε εκτεταμένες και περισσότερες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη δυτική και κεντρική Στερεά, αλλά και την Πελοπόννησο. Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα επιστρέψει σε πιο ήρεμους και ομαλούς ρυθμούς, πριν περάσουμε στην Παρασκευή, όπου η αστάθεια θα ενισχυθεί εκ νέου, φέρνοντας ένα νέο γύρο βροχών και καταιγίδων σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Όσο για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αυτό αναμένεται να κυλήσει σε σαφώς πιο καλοκαιρινό τέμπο, με τον ήλιο να παίρνει ξανά τα ηνία και μόνο λίγες απογευματινές μπόρες στα ορεινά να μας θυμίζουν ότι το ελληνικό καλοκαίρι αγαπά να δροσίζει τις βουνοκορφές του.

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