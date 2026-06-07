search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.06.2026 00:29
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.06.2026 23:41

Παρεμβολές από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια στην Κύπρο – Το ίδιο συνέβη και σε Γάλλους και Ολλανδούς

07.06.2026 23:41
dendias

Παρενοχλήσεις από την Τουρκία δέχθηκε το στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε στην Κύπρο τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, καθώς και κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν υπουργούς Άμυνας κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενόψει του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (Άμυνας) που πραγματοποιείται τη Δευτέρα στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, σημειώθηκαν παρεμβολές στις επικοινωνίες του αεροσκάφους που μετέφερε τον Νίκο Δένδια από το λεγόμενο «πύργο ελέγχου» του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου στα κατεχόμενα.

Αντίστοιχες παρενοχλήσεις καταγράφηκαν και σε κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν υπουργούς Άμυνας ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ αυτών της Γαλλίας και της Ολλανδίας, οι οποίοι ταξίδευαν προς την Κύπρο για τις εργασίες της ευρωπαϊκής συνόδου.

Απογείωση τουρκικών F-16

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από την περιοχή της Τύμπου απογειώθηκαν δύο τουρκικά μαχητικά F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά και από τις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα τουρκικά μαχητικά παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τους Ευρωπαίους υπουργούς Άμυνας προς τη Λευκωσία.

Στη Λευκωσία οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο ενόψει του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (Άμυνας), το οποίο θα φιλοξενηθεί τη Δευτέρα στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάλογες ενέργειες από την τουρκική πλευρά είχαν σημειωθεί και σε προηγούμενες άτυπες συναντήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο.

Το μήνυμα της Άγκυρας και η συγκυρία

Οι ίδιες πληροφορίες επισημαίνουν ότι οι τουρκικές κινήσεις καταγράφονται σε μία χρονική συγκυρία κατά την οποία η Άγκυρα επιδιώκει την αναθέρμανση των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Παράλληλα, σήμερα αρχίζει τις επαφές της στη Λευκωσία η προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Σύμφωνα με το philenews, οι εξελίξεις προκαλούν νέο κύκλο έντασης γύρω από το Κυπριακό και τις ευρωτουρκικές σχέσεις.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Υπάλληλοι σε φυλακές εντόπισαν drone που μετέφερε αντικείμενα με τα οποία κατάδικοι ετοίμαζαν απόδραση

Συνεχίζονται οι μετασεισμοί στην Εύβοια – Την Δευτέρα πάει κλιμάκιο για ελέγχους στα κτίρια (photos)

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη Τούρκος να μεταφέρει 110 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kiriakopoulosEllada1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ελλάδας: Φιλική ήττα (0-1) από την Ιταλία στο Παγκρήτιο

famellos_main
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Σωκράτη εσύ σούπερ σταρ»: Το απίστευτο τρολάρισμα στον Φάμελλο από τα σόσιαλ

usa_police_0111_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κάνσας: Πυροβολισμοί κοντά στο ξενοδοχείο της Εθνικής Αγγλίας – Εννέα τραυματίες

dendias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρεμβολές από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια στην Κύπρο – Το ίδιο συνέβη και σε Γάλλους και Ολλανδούς

tramp-new
ΚΟΣΜΟΣ

Έκκληση Τραμπ στο Ιράν για αποκλιμάκωση: «Επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων – Θα πω στον Νετανιάχου να μην ανταποδώσει»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης: «Έμαθα ότι σταματάει το Όπου υπάρχει Ελλάδα» - «Δεν έχω υπάρξει πιο μαϊντανός στη ζωή μου» (Video)

prostimo_troxaia_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσο είναι το πρόστιμο αν οδηγούμε με σαγιονάρες - Τι λέει ο ΚΟΚ

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρειος Πάγος: Παράνομοι οι τόκοι, αλλά όχι τα λεφτά πίσω – Έρχεται κύμα αγωγών κατά τραπεζών και servicers

canolli_almiro_sintagi
CUCINA POVERA

Αλμυρά κανόλι από ψωμί του τοστ

alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.06.2026 00:28
kiriakopoulosEllada1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ελλάδας: Φιλική ήττα (0-1) από την Ιταλία στο Παγκρήτιο

famellos_main
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Σωκράτη εσύ σούπερ σταρ»: Το απίστευτο τρολάρισμα στον Φάμελλο από τα σόσιαλ

usa_police_0111_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κάνσας: Πυροβολισμοί κοντά στο ξενοδοχείο της Εθνικής Αγγλίας – Εννέα τραυματίες

1 / 3