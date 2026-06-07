Παρεμβολές από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια στην Κύπρο – Το ίδιο συνέβη και σε Γάλλους και Ολλανδούς

Παρενοχλήσεις από την Τουρκία δέχθηκε το στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε στην Κύπρο τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, καθώς και κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν υπουργούς Άμυνας κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενόψει του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (Άμυνας) που πραγματοποιείται τη Δευτέρα στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, σημειώθηκαν παρεμβολές στις επικοινωνίες του αεροσκάφους που μετέφερε τον Νίκο Δένδια από το λεγόμενο «πύργο ελέγχου» του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου στα κατεχόμενα.

Αντίστοιχες παρενοχλήσεις καταγράφηκαν και σε κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν υπουργούς Άμυνας ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ αυτών της Γαλλίας και της Ολλανδίας, οι οποίοι ταξίδευαν προς την Κύπρο για τις εργασίες της ευρωπαϊκής συνόδου.

Απογείωση τουρκικών F-16

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από την περιοχή της Τύμπου απογειώθηκαν δύο τουρκικά μαχητικά F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά και από τις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα τουρκικά μαχητικά παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τους Ευρωπαίους υπουργούς Άμυνας προς τη Λευκωσία.

Στη Λευκωσία οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο ενόψει του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (Άμυνας), το οποίο θα φιλοξενηθεί τη Δευτέρα στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάλογες ενέργειες από την τουρκική πλευρά είχαν σημειωθεί και σε προηγούμενες άτυπες συναντήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο.

Το μήνυμα της Άγκυρας και η συγκυρία

Οι ίδιες πληροφορίες επισημαίνουν ότι οι τουρκικές κινήσεις καταγράφονται σε μία χρονική συγκυρία κατά την οποία η Άγκυρα επιδιώκει την αναθέρμανση των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Παράλληλα, σήμερα αρχίζει τις επαφές της στη Λευκωσία η προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Σύμφωνα με το philenews, οι εξελίξεις προκαλούν νέο κύκλο έντασης γύρω από το Κυπριακό και τις ευρωτουρκικές σχέσεις.

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