«Στο απόγειό της» η φωτιά στη Μαδρίτη, «αδύνατον να σβηστεί» – Πύρινη κόλαση και στη Γαλλία (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η πυρκαγιά στην περιφέρεια της Μαδρίτης είναι «στο απόγειό της», εκτίμησε το βράδυ της Παρασκευής, 24/7, ο επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών Κάρλος Νοβίγιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην έδρα της διοίκησης επιχειρήσεων κατάσβεσης.

«Αυτήν την ώρα, είναι προφανές ότι η πυρκαγιά είναι στο απόγειό της, είναι αδύνατον να τη σβήσουμε» είπε ο Νοβίγιο.

Μία αισιόδοξη είδηση είναι ότι η άλλη πυρκαγιά, της Άβιλα, κινείται «βορειότερα απ’ όσο προβλέπαμε» και οι Αρχές ελπίζουν ότι δεν πρόκειται να ενωθεί με το μέτωπο της γειτονικής Μαδρίτης.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε εξάλλου ότι ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, θα μεταβεί το πρωί του Σαββάτου, 25/7, στο μέτωπο της Μαδρίτης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα. Ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την κοινότητα Θενιθιέντος και θα συμμετάσχει σε μια σύσκεψη εκεί.

Spain late on Thursday declared a national emergency in the Madrid region and in the province of Avila, near the capital, in the wake of several wildfires burning out of control.



More than 10,000 people have been evacuated in recent days from across the Madrid region, where… pic.twitter.com/ZrjUuF2egw — CGTN Europe (@CGTNEurope) July 24, 2026

Η πυρκαγιά έχει κάψει μέχρι στιγμής 60.000 στρέμματα και 40.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ή έλαβαν οδηγίες να κλειστούν στα σπίτια τους και να μην επιχειρήσουν να φύγουν, ανέφερε ο περιφερειάρχης Φρανθίσκο Μαρτίν Αγκίρε, χαρακτηρίζοντας «πολύ περίπλοκη» την κατάσταση, λόγω των ισχυρών ανέμων. Δεν απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο να διαταχθούν και άλλες εκκενώσεις.

«Για μια περιοχή όπως αυτή εδώ, με υψηλή συγκέντρωση κατοικιών και πληθυσμού, είναι μια καταστροφή», τόνισε η πρόεδρος της περιφέρειας Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο.

WATCH: 40,000 evacuated or forced indoors as Spain’s Madrid region battles ‘worst fire’ in its history pic.twitter.com/hoN8BzwLg8 July 24, 2026

Βελτιώνεται η κατάσταση στην Γκουανταλαχάρα

Η πυροσβεστική υπηρεσία (Infocam) εκτιμά πάντως ότι οι συνθήκες στη μεγάλη πυρκαγιά της Γκουανταλαχάρα, που έκαψε 320.000 στρέμματα μέσα σε μία εβδομάδα, είναι πλέον «ευνοϊκές» για την κατάσβεσή της και η φωτιά «είναι σε φάση σταθεροποίησης».

Η δασική πυρκαγιά, η μεγαλύτερη που έχει ξεσπάσει από τις αρχές του χρόνου στην Ισπανία, καίει από την περασμένη Πέμπτη σε αυτήν την άνυδρη, αραιοκατοικημένη περιοχή της Καστίλης-Λα Μάντσα.

«Η εξέλιξή της είναι ευνοϊκή», είπε μία εκπρόσωπος της Infocam στο Γαλλικό Πρακτορείο καθώς αναμένεται να μετριαστεί από το Σάββατο η ταχύτητα των ριπών ανέμου, κάτι που θα βοηθήσει τους πυροσβέστες στη μάχη τους με τις φλόγες.

Ο πρόεδρος της Καστίλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι οι κάτοικοι 14 κοινοτήτων που είχαν εκκενωθεί μπορούν από σήμερα να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Νωρίτερα, οι περιφερειακές αρχές υποβάθμισαν την πυρκαγιά στο «επίπεδο 1», κάτι που σημαίνει ότι δεν χρειάζονται πλέον έκτακτη βοήθεια από την κεντρική κυβέρνηση. Παρ’ όλ’ αυτά, περισσότεροι από 200 στρατιώτες παραμένουν επί τόπου, μαζί με 20 «χερσαία μέσα» και δύο αεροσκάφη.

Νωρίς το βράδυ, ο Γκαρθία-Πάχε είπε ότι θέλει «να βοηθησει» τις περιφέρειες της Μαδρίτης και της Καστίλης-λεόν, όπου δύο μεγάλες πυρκαγιές μαίνονται από χθες και ανάγκασαν χιλιάδες ανθρώπους να εκκενώσουν τα χωριά τους.

Γαλλία: Ο Μακρόν καλεί τον στρατό να συνδράμει «στο μέγιστο βαθμό» για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών – Νέες εκκενώσεις κοντά στο Μπορντό

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ζήτησε το βράδυ της Παρασκευής, 24/7, από τις ένοπλες δυνάμεις «να συνδράμουν στο μέγιστο βαθμό» την πολιτική προστασία, καθώς οι πυρκαγιές στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει «πρωτοφανείς διαστάσεις».

Η περιφερειάρχης της Ζιρόντ, Σοφί Μπροκάς, δήλωσε λίγα λεπτά νωρίτερα ότι η πυρκαγιά κατευθύνεται στο Μπορντό. Πρόσθεσε ότι πρόκειται να εκκενωθούν πολλές κοινότητες κοντά στη μεγαλούπολη αυτήν του 1 εκατομμυρίου κατοίκων.

French authorities have ordered the total evacuation of the Cap Ferret peninsula, as wildfires across Europe continue to rage.



Wildfires are becoming more frequent, more intense and lasting longer, particularly in Europe due to climate change. pic.twitter.com/upkWpC97pw — Channel 4 News (@Channel4News) July 24, 2026

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους περίπου 110.000 άνθρωποι. Η φωτιά στη Ζιρόντ έχει κάψει 190.000 στρέμματα και 100 κτίρια. Μιλώντας στο κανάλι TF1 ο υπουργός είπε ότι η κατάσταση είναι «πρωτοφανής». «Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο, μια αυτοτροφοδοτούμενη πυρκαγιά τέτοιας κλίμακας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: Μιλάμε με το Ιράν, αλλά δεν είναι έτοιμοι ακόμη για συμφωνία

Ιράν: Πλοίο μεταφοράς LPG δέχτηκε επίθεση στο Ορμούζ – Για πλήγμα από αμερικανικό πύραυλο που σκότωσε δύο ναυτικούς μιλά η Τεχεράνη

Τουρκία: Ο Οζγκιούρ Οζέλ ίδρυσε το «Νέο Κόμμα» και εξελέγη πρόεδρος











