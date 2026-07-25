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25.07.2026 00:49

Πυρκαγιά σε δυσπρόσιτη δασική έκταση στη Σάμο

25.07.2026 00:49
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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη θέση «Προφήτης Ηλίας» στο όρος Καρβούνη στη Σάμο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 22:30 το βράδυ της Παρασκευής, 24/7, σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή, μακριά από οικίες ή υποδομές.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 14ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 οχήματα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας ενώ έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

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