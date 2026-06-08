Πανελλαδικές: Αυτή είναι η πρώτη εικόνα για τις βαθμολογίες

Οι πρώτες εκτιμήσεις και πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα, αναδεικνύουν μέχρι στιγμής, τρία μαθήματα που θα παίξουν ιδιαίτερο ρόλο στα αποτελέσματα των φετινών Πανελλαδικών εξετάσεων. Πρόκειται για τα Αρχαία, τα Μαθηματικά και τη Χημεία

Αρχαία Ελληνικά

Η πρώτη εικόνα από τα βαθμολογικά κέντρα επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις ότι τα θέματα ήταν βατά για τους καλά διαβασμένους μαθητές.

Παρότι στο γνωστό κείμενο η σωστή επεξεργασία του οποίου δίνει βαθμολογίες κοντά στη βάση, δόθηκε θέμα που θεωρείται από τα πάγια SOS των εξετάσεων, οι απαντήσεις απαιτούσαν ευρύτητα γνώσεων από τον υποψήφιο και όχι στεγνή αποστήθιση των σχολίων της ύλης. Εκτιμάται ότι φέτος θα αυξηθεί ο αριθμός των γραπτών που θα κριθούν με βαθμούς κάτω από τη βάση, ποσοστό που ήδη ήταν μεγάλο και τις προηγούμενες χρονιές . Πέρυσι έφτασε στο 47% όταν τα γραπτά που βαθμολογήθηκαν με άριστα άγγιξαν μόλις το 2%.

Πρακτικά αυτό υπονοεί και νέα καθίζηση στις βαθμολογικές βάσεις των σχολών του 1ου επιστημονικού πεδίου που έχουν ως βασικό μάθημα τα αρχαία ελληνικά.

Μαθηματικά

Παρότι, τα δύο πρώτα θέματα (θεωρία και άσκηση) φαίνεται ότι μπορούσαν να εξασφαλίσουν στο μαθητή μια βαθμολογία κοντά στη βάση πιο άνετα σε σχέση με πέρυσι, οι πρώτες πληροφορίες δίνουνπολλούς υποψηφίους κάτω από τη βάση.

Χημεία

Οι επιδόσεις των υποψηφίων στηρίζονται κυρίως στις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι η εξέταση του μαθήματος έγινε μόλις την Παρασκευή.

Τα θέματα διαβάστηκαν ως εξαιρετικά δύσκολα, γεγονός που σηματοδοτεί αύξηση των χαμηλών βαθμολογιών σε βάρος των πολύ καλών και αρίστων βαθμολογιών.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δραματική μείωση των λεγόμενων μεσαίων βαθμολογιών, στο μάθημα το οποίο αφορά σε δυο επιστημονικά πεδία (Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας).

Νεοελληνική Γλώσσα και οι εκτιμήσεις της ΟΕΦΕ

Η Νεοελληνική Γλώσσα είναι το μάθημα στο οποίο υπάρχει ακριβέστερη εικόνα των επιδόσεων των υποψηφίων.

Παρατηρήθηκαν σύγχυση ως προς την κατανόηση των ζητουμένων με αύξηση των απαντήσεων … εκτός θέματος. Επίσης βαθμολογητές επισήμαναν υψηλότερη δυσκολία σε σχέση με πέρυσι- όχι όμως και πρωτοφανή- στην τεκμηρίωση των απαντήσεων.

Όπως προκύπτει από τις εκτιμήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (ΟΕΦΕ), η εικόνα για το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων έχει διαμορφωθεί ανά μάθημα, ως εξής:

Χημεία: Θέματα υψηλής δυσκολίας, τα οποία απαιτούσαν από τους υποψηφίους στρατηγική διαχείριση του χρόνου εξέτασης

Λατινικά: θέματα σαφή και ξεκάθαρα, τα οποία μάλιστα ζητούσαν απλή μετάφραση

Πληροφορική: Θέματα διατυπωμένα με σαφήνεια, εξέταζαν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης. Διαβαθμισμένης δυσκολίας, αντίστοιχης με τη δυσκολία των περσινών θεμάτων

Αρχαία Ελληνικά: Θέματα βατά για τους διαβασμένους μαθητές. Πιο απαιτητικά από της προηγούμενης χρονιάς και μάλιστα στο διδαγμένο οι απαντήσεις των μαθητών δεν μπορούσαν να σταθούν μόνο στα σχόλια του βιβλίου αλλά απαιτούνταν και άλλες γνώσεις. Στο αδίδακτο κείμενο η απόδοση στη νέα ελληνική ήταν ελαφρώς απαιτητική ενώ το ερμηνευτικό αναφερόταν σε ολόκληρο το κείμενο που είχε δοθεί στους μαθητές. Οι ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού βατές και αναμενόμενες.

Βιολογία: Θέματα αναμενόμενα και διαβαθμισμένης δυσκολίας, απαιτούσαν καλή προετοιμασία και κατανόηση της ύλης και ζητούσαν από τους μαθητές κριτική σκέψη. Για φέτος, εκιμάται ότι θα αυξηθούν οι βαθμολογίες κάτω από τη βάση.

Μαθηματικά: Διαβαθμισμένης δυσκολίας και εντός ύλης, απαιτούσαν γνώσεις από όλες τις τάξεις του Λυκείου.

Νεοελληνική Γλώσσα: Τα ερωτήματα στο σύνολό τους είναι όλα απολύτως κατανοητά και βατά για τον υποψήφιο

Αυλαία σήμερα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ – Συνεχίζονται οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ

Την τελευταία τους δοκιμασία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις δίνουν σήμερα οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων.

Οι μαθητές ολοκληρώνουν τον κύκλο των μαθημάτων Προσανατολισμού για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξεταστούν στην Ιστορία, εκείνοι των Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας στη Φυσική, ενώ οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής θα διαγωνιστούν στο μάθημα της Οικονομίας.

Υπενθυμίζεται, ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί να γίνεται στις 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Συνεχίζουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Οι Πανελλαδικές δεν ολοκληρώνονται για όλους τους υποψηφίους, καθώς οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων συνεχίζουν με τα μαθήματα ειδικότητας έως και τις 15 Ιουνίου.

Η επόμενη εξεταστική ημέρα για τα ΕΠΑΛ είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 9 Ιουνίου, με τους υποψηφίους να εξετάζονται στα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

Ακολουθούν τα Ειδικά Μαθήματα

Μετά την ολοκλήρωση των βασικών εξετάσεων, τη σκυτάλη παίρνουν τα Ειδικά Μαθήματα, οι εξετάσεις των οποίων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου.

Οι εξετάσεις αυτές αφορούν τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτείται ειδική εξέταση, όπως ξένες γλώσσες, σχέδιο και μουσικά μαθήματα.

Πότε βγαίνουν οι βαθμολογίες και πώς προκύπτουν τα μόρια

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι βαθμολογίες αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα στα τέλη Ιουνίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποτελεσμάτων results.it.minedu.gov.gr.

Ακολουθούν, η συμπλήρωση και η οριστικοποίηση των Μηχανογραφικών Δελτίων, ενώ οι Βάσεις Εισαγωγής εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου.

Σημειώνεται ότι από 2022 και μετά, κάθε πανεπιστημιακό τμήμα καθορίζει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, με αποτέλεσμα η ίδια βαθμολογία να αντιστοιχεί σε διαφορετικό αριθμό μορίων, ανάλογα με τη σχολή που επιλέγει ο υποψήφιος.

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον βαθμό κάθε μαθήματος και τον συντελεστή βαρύτητας που έχει ορίσει το εκάστοτε τμήμα.

Το άθροισμα των επιμέρους αποτελεσμάτων πολλαπλασιάζεται επί 1.000, διαμορφώνοντας τα τελικά μόρια εισαγωγής.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υπολογίσουν τα μόριά τους μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας, επιλέγοντας τον τύπο λυκείου, την ομάδα προσανατολισμού και καταχωρίζοντας τις βαθμολογίες τους.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκδίκηση μιας θέσης στα πανεπιστημιακά τμήματα.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και υποψήφιοι με ικανοποιητικές επιδόσεις ενδέχεται να αποκλειστούν από συγκεκριμένες σχολές, εφόσον δεν καλύπτουν το όριο που έχει θέσει το αντίστοιχο ίδρυμα

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