Podcast – Θεόδωρος Γρηγοριάδης: «Η δύναμη του συγγραφέα είναι η αυθεντικότητά του, αυτή είναι το θεμέλιο του»

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Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη , η επανέκδοση του μυθιστορήματος του Θεόδωρου Γρηγοριάδη με τίτλο «Χορευτής στον ελαιώνα».

Με αυτή την αφορμή ο βραβευμένος συγγραφέας μίλησε στο topontiki.gr. Ο Θεόδωρος Γρηγοριάδης γεννήθηκε στο Παλαιοχώρι Παγγαίου Καβάλας το 1956. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης και δίδαξε αγγλικά στη δηµόσια εκπαί­δευση. Έχει γράψει δώδεκα µυθιστορήµατα, τέσσερις συλλογές διηγηµάτων, µία νουβέλα, ένα αφήγηµα και έναν σκηνικό µονόλογο.

«Η Ζωή µεθόρια» τιµήθηκε µε το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήµατος 2016. «Το Τραγούδι του πατέρα» βραβεύτηκε το 2019 µε το Βραβείο «Νίκος Θέ­­­µελης» του λογοτεχνικού περιοδικού Ο Aναγνώστης και η «Νοσταλγία της απώλειας» µε το Βραβείο Διηγήµατος του ίδιου περιοδικού το 2023. Το µυθιστόρηµα «Αλούζα, χίλιοι και ένας εραστές» µεταφράστηκε στα αραβικά (2017), η συλλογή διηγηµάτων «Γιατί πρόδωσα την πατρίδα µου» στα δανέζικα (2021), η συλλογή διηγηµάτων «Η νοσταλγία της απώλειας» στα γαλλικά (2024) και το µυθιστόρηµα «Ζωή µεθόρια» στα δανέζικα (2025). Είναι µέλος της Εταιρείας Συγγραφέων.

Σχετικά με την υπόθεση του μυθιστορήματος: o Μύρωνας και η Αγγελική, χορευτικό ζευγάρι από την Αθήνα, πηγαίνουν στις Σέρρες, για να εµφανιστούν σε ένα νυχτερινό κέντρο. Εκείνη ανυποψίαστη θα παγιδευτεί από τη γοητεία του Μύρωνα προσπαθώντας να ξεκλειδώσει τον µυστικοπαθή και αινιγµατικό χαρακτήρα του. Η παθιασµένη σχέση τους, σαν µια χορογραφηµένη περφόρµανς, µεταφέρεται από την πίστα του σκυλάδικου στον µυστηριακό ελαιώνα, από τα δωµάτια επαρχιακών ξενοδοχείων στους δρόµους και στην ανοιξιάτικη ύπαιθρο. Οι εξελίξεις και ο τόπος θα επιδράσουν καθοριστικά στη ζωή και των δύο καθώς παγιδεύονται στις εµµονές και στις νευρώσεις τους, στη µεταφυσική και στην κρυµµένη Ιστορία.

Στη διάρκεια της συζήτησής μας, είπε ότι «με τα βιβλία μου θέλω να προσφέρω τη “φυγή” στον αναγνώστη». Ακόμα τόνισε ότι το «προσωπείο» του συγγραφέα πρέπει να αλλάζει από βιβλίο σε βιβλίο και να μην επαναλαμβάνεται. Άλλωστε όπως χαρακτηριστικά είπε, «η δύναμη του συγγραφέα είναι να είναι αυθεντικός». Από τη συζήτησή μας δεν θα μπορούσαν να λείψουν και τα σχόλια για την είσοδο του ΑΙ στην λογοτεχνία, εδώ εύστοχα παρατήρησε ο συγγραφέας ότι «την ψευτιά του ΑΙ την καταλαβαίνεις γιατί χρησιμοποιεί απλοϊκές πατέντες».

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