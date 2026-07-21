Κώστας Νικούλι: «Θα ήθελα πολύ να παίξω σε παράσταση στην πατρίδα μου, στους Άγιους Σαράντα»

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Μετά την πρεμιέρα της στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου στις 17 και 18 Ιουλίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Άλκηστις του Ευριπίδη, η πολυαναμενόμενη παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, ταξιδεύει σε επιλεγμένους σταθμούς στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η προπώληση ξεκίνησε.

Παίζουν (αλφαβητικά): Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης Φέρης, Δήμητρα Βλαγκοπούλου Υπηρέτρια, Γιώργος Ζυγούρης Ηρακλής, Ηρώ Μπέζου Άλκηστις, Γιάννης Νιάρρος Άδμητος, Κώστας Νικούλι Απόλλων, Αινείας Τσαμάτης Υπηρέτης, Θεοδώρα Τζήμου Θάνατος.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr. Σχετικά με την υπόθεση του έργου: ο Άδμητος θα σωθεί από τον θάνατο, μόνο εάν κάποιος άλλος δεχτεί να πεθάνει στη θέση του. Η Άλκηστις, η σύζυγός του, προσφέρει τον εαυτό της ως «αντάλλαγμα». Η θυσία της εκτυλίσσεται δημόσια, μπροστά στα μάτια των πολιτών, ως μια προδιαγεγραμμένη δολοφονία – μια πράξη που σήμερα διαβάζεται αναπόφευκτα ως γυναικοκτονία, νομιμοποιημένη από την κοινωνική και πολιτική τάξη. Η Άλκηστις ενορχηστρώνεται από τον Δημήτρη Καραντζά ως σκηνικό πείραμα, όπου η μουσική, ο ήχος, η κίνηση και η ακροβασία του θεατρικού ύφους συμπλέκονται οργανικά, δημιουργώντας έναν κόσμο ρευστό, οριακό, διαρκώς μεταβαλλόμενο.

Ο σκηνικός χώρος μετατρέπεται σε σκοτεινό πεδίο του υποσυνειδήτου —όπου τα πάντα παραπαίουν, προσπαθώντας να αποφύγουν την πτώση—, σε λαιμητόμο για την Άλκηστη και τελικά σε μουσικό όργανο πένθους. Με μια ξεχωριστή ομάδα ηθοποιών και συντελεστών, η σπουδαία, άναρχη σύνθεση του αρχαίου τραγικού μετουσιώνεται σε σκηνική εμπειρία, που δεν αφηγείται απλώς τον μύθο, αλλά θέτει καίρια ερωτήματα για την εξουσία, το φύλο, τη θυσία και την ευθύνη της κοινωνίας απέναντι στον θάνατο της ομώνυμης –και όχι μόνο– ηρωίδας.

Εκτός από τα θέματα της παράστασης και της συμμετοχής του σ αυτήν, αναφέρθηκε και στην ευτυχία που βιώνει ως νέος γονιός, λέγοντας με τρυφερότητα ότι «η χαρά του γονιού τροφοδοτεί τη δουλειά και τη ζωή μου». Ακόμα εξέφρασε και την επιθυμία του να παίξει κάποτε σε παράσταση στην ιδιαίτερή του πατρίδα, τους Άγιους Σαράντα. Κλείνοντας μίλησε και για το κίνημα διαμαρτυρίας των «φλαμίνγκο» που συμβαίνει στην Αλβανία και είπε «μακάρι ο λαός της Αλβανίας να κερδίσει κάτι από το κίνημα των “φλαμίνγκο”».

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