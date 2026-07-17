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PODCASTS

Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

17.07.2026 06:50

Podcast – Στοκχόλμη: Κατ’ αρχάς, περπατήστε την

17.07.2026 06:50
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Η πρωτεύουσα της Σουηδίας Στοκχόλμη, πέρα από τα όσα έχει να επιδείξει στους κλειστούς της χώρους, παλάτια, μουσεία κτλ., μοιάζει με έναν ιδανικό τόπο αστικής περιπλάνησης, για περπάτημα δηλαδή.

Κι αυτό επειδή υπάρχουν τρία στοιχεία, τα οποία σφιχταγκαλιάζονται, με τον πιο γοητευτικό τρόπο: το νερό, το πράσινο της φύσης και η ανθρώπινη μπαρόκ αρχιτεκτονική. Κτισμένη πάνω  σε δεκατέσσερα νησιά, αφήνει το νερό να εισχωρεί σε κάθε πτυχή της και να συνδέονται τα διάφορα κομμάτια της με καλαίσθητες γέφυρες.

Ταξιδεύοντας πάνω σε αυτά τα νερά φτάνει κάποιος στο λεγόμενο Αρχιπέλαγος της Στοκχόλμης, νησιά, με κύριο το Βόξχολμ,  προσφέρονται για δραστηριότητες στη φύση, όπως χάικιν, κάμπιγκ, ποδήλατο.

Ακόμη κι αν δεν σας συγκινούν αυτά, η βόλτα πάνω στην υδάτινη έκταση αξίζει τον κόπο.

Ένας περίπατος, ο οποίος θα συνεχιστεί στα τεράστια πάρκα, με εντυπωσιακότερο το Τζουγκάρντεν. Πάνω από σαράντα τοις εκατό πράσινο για τη σουηδική πρωτεύουσα, υπέροχα μοιρασμένο και διαμορφωμένο, αποτελούν εγγύηση.

Κι όπου άφησε κενά η πράσινη ή η υδάτινη φύση, τα συμπλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο η ανθρώπινη, μπαρόκ αρχιτεκτονική.

Ογκώδη, καλαίσθητα κτίσματα, αναδεικνύουν τα χρόνια δόξας του σουηδικού βασιλείου, αφού το μεγαλύτερο μέρος τους συνδέεται με τη βασιλεία. Την οποία η Σουηδία τιμά ακόμη, έστω και με τον διακοσμητικό της ρόλο.

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