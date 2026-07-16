Podcast – Βασιλική Τρουφάκου: «Οι “Τρωάδες” του Εθνικού είναι ένα έργο-ύμνος στον άνθρωπο και στη γυναίκα»

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Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει, στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, τις «Τρωάδες» του Ευριπίδη, σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή-σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντανεύει, στην πρώτη επιδαύρια σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιουργού, στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση.

Ένα ensemble 22 ερμηνευτριών και ερμηνευτών —μεταξύ των οποίων μέλη των Εν Δυνάμει— διαφορετικών ηλικιών, με και χωρίς αναπηρία, με ζωντανή μουσική επί σκηνής, μέσα από τη συνύπαρξη διαφορετικών σωμάτων, φωνών και εμπειριών, καταθέτουν μια σκηνική αφήγηση με κέντρο τη μουσικότητα.

Παίζουν (αλφαβητικά): Αργύρης Ξάφης (Ταλθύβιος), Εύη Σαουλίδου (Ανδρομάχη), Νάνσυ Σιδέρη (Κασσάνδρα), Βασιλική Τρουφάκου (Ελένη), Λυδία Φωτοπούλου (Εκάβη), Γιώργος Χριστοδούλου (Μενέλαος).

Χορός: Μύριαμ Σοφία Αρτζανίδου, Μαρία Δαχλύθρα, Ελένη Δημοπούλου, Νίκος Κυπαρίσσης, Ειρήνη Κουρούβανη, Λωξάνδρα Λούκας, Λυγερή Μητροπούλου, Θεανώ Παπαβασιλείου, Κατερίνα Παπανδρέου, Νίκη Πεταλά, Χρύσα Τουμανίδου.

Μαζί τους, στους ρόλους της νεαρής Πολυξένης και του μικρού Αστυάνακτα, η Άνα Τζουλάκη Χριστοδούλου και ο Μιχάλης Μήτσης, αντίστοιχα. Με αυτή την αφορμή, η Βασιλική Τρουφάκου, που υποδύεται στην παράσταση την Ελένη, μίλησε στο topontiki.gr.

Χαρακτήρισε την παράσταση ως ένα «σπουδαίο καλλιτεχνικό γεγονός», ένα ποιητικό και βαθιά πολιτικό σκηνικό ανέβασμα χωρίς αποκλεισμούς στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, που, για πρώτη φορά στην ιστορία του, καθίσταται προσβάσιμο και σε άτομα με αισθητηριακές —οπτικές και ακουστικές— αναπηρίες [31/7].

Μια ξεχωριστή σκηνική ανάγνωση για τη φρίκη και το παράλογο του πολέμου, μέσα από το φίλτρο του θηλυκού σώματος, που διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής, ακόμη και όταν βρίσκεται υπό κατοχή.

Είπε ακόμη ότι στο έργο αυτό υπάρχει «μετατόπιση του ρόλου της Ελένης» και εξήγησε πώς παρουσιάζεται αυτό, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι εδώ έχουμε ένα έργο-ύμνο στον άνθρωπο και στη γυναίκα.

Οι «Τρωάδες» της Ελένης Ευθυμίου δεν είναι μόνο τα όμορφα, υγιή κορμιά των προνομιούχων γυναικών της οικογένειας του Πριάμου, που αναμένουν την τελική διαλογή. Είναι και σώματα —ανήλικα, ανάπηρα, ηλικιωμένα— που ούτε πριν από τον πόλεμο αποφάσιζαν για τον εαυτό τους, ενώ σπάνια είχαν το προνόμιο της αφήγησης.

Αιχμάλωτες μετά την άλωση της πόλης τους, οι Τρωάδες αναμετρώνται και με τις δικές τους ευθύνες, όταν η σιωπηρή αποδοχή του πολέμου αποκαλύπτει τις ολέθριες συνέπειές της. Είναι πια φανερό πως ούτε οι θεοί ούτε ο μύθος ούτε η μοίρα ορίζουν τη ζωή τους.

Παρά την οδύνη και την απόγνωση μπροστά στην καταστροφή, οι Τρωάδες βιώνουν την απώλεια, μα δεν παραδίδονται. Οι λέξεις γίνονται τα όπλα της αντίστασής τους —έστω και την ύστατη αυτή στιγμή— απέναντι στη σκλαβιά και στην απώλεια της ταυτότητας που η νέα πραγματικότητα τους επιφυλάσσει.

Στέκουν όρθιες, βρίσκουν τη φωνή τους και, σταδιακά, το πένθος τους μετασχηματίζεται σε μια εύθραυστη αλλά επίμονη μορφή εξέγερσης, με την αλληλεγγύη να είναι πλέον η μεγαλύτερή τους δύναμη.

Στη διάρκεια της συνομιλίας μας αναφέρθηκε και στην ταινία «The Odyssey» του Christopher Nolan και στη συμμετοχή της Lupita Nyong’o, που υποδύεται την Ελένη της Τροίας.

Κλείνοντας, ανέφερε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ως μητέρα ενός μικρού παιδιού σε σχέση με τη δουλειά της και πώς καταφέρνει, τελικά, να τις ξεπερνά.

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