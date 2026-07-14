Podcast – Ηρώ Μπέζου: «Όταν γράφω ένα δικό μου έργο, νιώθω ελευθερία και αυτονομία»

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Μετά την πρεμιέρα της στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, στις 17 και 18 Ιουλίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η «Άλκηστις» του Ευριπίδη, η πολυαναμενόμενη παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, ταξιδεύει σε επιλεγμένους σταθμούς στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Παίζουν, αλφαβητικά: Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης Φέρης, Δήμητρα Βλαγκοπούλου Υπηρέτρια, Γιώργος Ζυγούρης Ηρακλής, Ηρώ Μπέζου Άλκηστις, Γιάννης Νιάρρος Άδμητος, Κώστας Νικούλι Απόλλων, Αινείας Τσαμάτης Υπηρέτης, Θεοδώρα Τζήμου Θάνατος, και εννεαμελής Χορός.

Με αυτή την αφορμή, η ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Πρόκειται για μια σύγχρονη παραβολή με έντονο πολιτικό πρόσημο. Ένα έργο διφυές. Μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, στο παιχνίδι και τον εφιάλτη, στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα. Σχετικά με την υπόθεση του έργου: Ο Άδμητος θα σωθεί από τον θάνατο μόνο εάν κάποιος άλλος δεχτεί να πεθάνει στη θέση του. Η Άλκηστις, η σύζυγός του, προσφέρει τον εαυτό της ως «αντάλλαγμα». Η θυσία της εκτυλίσσεται δημόσια, μπροστά στα μάτια των πολιτών, ως μια προδιαγεγραμμένη δολοφονία – μια πράξη που σήμερα διαβάζεται αναπόφευκτα ως γυναικοκτονία, νομιμοποιημένη από την κοινωνική και πολιτική τάξη.

Η ηθοποιός μίλησε ακόμη και για την πέμπτη κάθοδό της στην Επίδαυρο και, μιλώντας για τη γοητεία που ασκεί ο χώρος στο κοινό και στους ηθοποιούς, είπε: «Το θέατρο της Επιδαύρου έχει ποτίσει από απίστευτες θεατρικές δράσεις. Εκεί ο ηθοποιός αναμετράται με το μέγεθος του θεάτρου». Μίλησε ακόμη και για τα θεατρικά έργα που γράφει η ίδια, λέγοντας ότι αυτό το γεγονός της δίνει αυτονομία και ελευθερία.

Τέλος, έκλεισε τη συνομιλία μας αναφερόμενη στη σχέση της με την τηλεόραση και σχολίασε, με τον δικό της τρόπο, την αθρόα προσέλευση του κοινού στις θεατρικές αίθουσες, αναζητώντας τους ηθοποιούς που βλέπουν και αγαπούν στη μικρή οθόνη.

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