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PODCASTS

Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

10.07.2026 07:00

Podcast – Ινδική κουλτούρα: Η πνευματικότητα της αταξίας

10.07.2026 07:00
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Μια που περνάει ο δρόμος μας από τις πιο επιδραστικές κουλτούρες του πλανήτη, μετά την από την ιαπωνική του προηγούμενου επεισοδίου, ήρθε η σειρά της ινδικής, βασισμένης στη θρησκεία.

Η μίξη των θρησκειών και των φυλών στην Ινδία, δεν αφήνει ξεκάθαρο το πεδίο της προσέγγισης και απαιτείται προσπάθεια -και διάβασμα- για την ερμηνεία του τρόπου με τον οποίον δρουν και σκέφτονται οι Ινδοί. Στον πυρήνα της κουλτούρας τους βρίσκει κάποιος ριζωμένες τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, να απλώνονται από την τελώνη ως την καθημερινότητα. Αυτός είναι και ο λόγος της αποδοχής των καστών στην κοινωνική πυραμίδα, ιδίως των αταξινόμητων  «ανέγγιχτων». Οι παρίες είναι ήρεμα αποδεκτοί από την κοινωνία, αλλά και οι ίδιοι υπομένουν στωικά τη μοίρα τους. Με τα χρόνια, υπάρχει σίγουρα μια εξέλιξη στις αντιλήψεις, όχι όμως και κατάργηση των καστών, όπως επιβάλλει ο νόμος.

Οπουδήποτε και να βρεθείς στην Ινδία, θα συναντήσεις ανθρώπους, πολλούς ανθρώπους και σκουπίδια, πολλά σκουπίδια. Κι αυτά τα υπομένει ο Ινδός, καθώς η προσοχή του είναι στραμμένη στην πνευματικότητα, στο παρακάτω αυτής της ζωής. Κι αν θέλει κάποιος να τα βιώσει και να τα νιώσει όλα αυτά, δεν υπάρχει καταλληλότερος τόπος από το Βαρανάσι: βρώμικο και ιερό, ταυτοχρόνως.

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