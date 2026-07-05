Podcast – Μαριάννα Κάλμπαρη: «Έχουμε την τάση να γκρεμίζουμε, αντί να χτίζουμε πάνω στην ιστορία μας»

Η Στοά Culture συνεχίζει το καλοκαιρινό της πρόγραμμα «Καλοκαίρι στο Αίθριο» και εγκαινιάζει μια νέα, σημαντική συνεργασία με το ιστορικό Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, μέσα από την παράσταση «Πηνελόπες και Πηνελοπιάδες – The Loom». Η σκηνοθεσία είναι της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Θεάτρου Τέχνης, Μαριάννας Κάλμπαρη. Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Εξήγησε ότι η παράσταση μιλάει για τον κοινωνικό έλεγχο που επιβλήθηκε και συνεχίζει να επιβάλλεται στη γυναικεία σεξουαλικότητα, από τους πανάρχαιους χρόνους έως τα ασφυκτικά πρότυπα του σήμερα. Είναι η Οδύσσεια που δεν επιτράπηκε στην Πηνελόπη να αφηγηθεί, αλλά και η Οδύσσεια, ή μάλλον η Πηνελοπιάδα, κάθε γυναίκας, του χτες και του σήμερα. Στο επίκεντρο της σκηνής, ένας αργαλειός γίνεται η μηχανή μιας νέας πλοκής. Δεν παράγει απλώς ύφασμα. Παράγει ζωντανά μουσική, μνήμη, αφήγηση. Το ομηρικό έπος πλέκεται με πρωτότυπα κείμενα και μύθους, παραδοσιακά και νέα τραγούδια, σώμα και ρούχο. Όλα «συρράπτονται» ζωντανά μέσα από τον ρυθμό του αργαλειού, δημιουργώντας αυτοσχέδιες ραψ-ωδίες, δηλαδή «ραμμένες» μεταξύ τους ωδές.

Στο κέντρο της σκηνής, η Φοίβη Βλάσση χρησιμοποιεί τον αργαλειό ως μουσικό όργανο, μετατρέποντας την πράξη της ύφανσης σε ζωντανή μουσική και τραγούδια. Η Μαριάννα Κάλμπαρη αφηγείται, αναλαμβάνοντας τον ρόλο μιας σύγχρονης ραψωδού, ενώ η Χριστίνα Σουγιουλτζή γίνεται το γυναικείο σώμα που παλεύει με τα όριά του, με τους ρόλους που του αποδίδονται, με τα «κοστούμια» που καλείται να φορέσει ή να απεκδυθεί. Μέσα από τις δημιουργίες της ’ergon, η Μαριέττα Καρπαθίου συνομιλεί με το ύφασμα ως φορέα μνήμης, μεταμόρφωσης και πολιτισμού, ενώ η Στέλλα Κάλτσου φωτίζει με τον δικό της τρόπο την πρωτότυπη αυτή σκηνική συνάντηση, που συμπληρώνεται με τη συνεργασία στη σκηνοθεσία και σκηνογραφική επιμέλεια του Άγγελου Μπούρα.

Το The Loom επιστρέφει στην Οδύσσεια για να ξηλώσει ένα κομμάτι της και να το ξαναϋφάνει αλλιώς: από την πλευρά των γυναικών που υποχρεώθηκαν να «ντυθούν» συγκεκριμένους ρόλους, προκειμένου να εξυπηρετήσουν ένα συγκεκριμένο αφήγημα. Γιατί δεν υπάρχει Οδύσσεια χωρίς πιστή Πηνελόπη.

Όμως αυτό που αιώνες τώρα αποκαλείται «πίστη», ίσως να ήταν εξαναγκαστική υποταγή. Αυτό που παρουσιάζεται ως αρετή και σύνεση, ίσως να ήταν φόβος. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, και τις δώδεκα ανώνυμες δούλες της Πηνελόπης, εκείνες τις γυναίκες χωρίς δική τους ραψωδία, που τιμωρήθηκαν με άγριο θάνατο για να αποκατασταθεί η τάξη και η «τιμή» του ανδρικού κόσμου.

Από τη συζήτησή μας δεν έλειψαν και οι αναφορές της Μαριάννας Κάλμπαρη στο σήμερα. Έτσι, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι όλοι έχουμε την τάση να ξεχνάμε, να γκρεμίζουμε, αντί να χτίζουμε πάνω στην ιστορία μας. Είπε ακόμη ότι πρέπει να συνεχίζουμε να χτίζουμε πάνω σε ό,τι μας κληροδοτεί το παρελθόν μας. Τέλος, συγκρίνοντας τη θέση της γυναίκας της εποχής των ομηρικών επών με το σήμερα, σχολίασε ότι έχει γίνει πρόοδος, όμως ακόμα έχουμε θλιβερά φαινόμενα. Είπε χαρακτηριστικά: «Όταν η γυναίκα προσπαθεί ακόμα και σήμερα να αρθρώσει λόγο, ο άνδρας που νομίζει ότι του ανήκει αντιδρά παράλογα» και επίσης: «Η έκρηξη βίας που παρατηρείται σήμερα κατά των γυναικών είναι επειδή αλλάζουν τα πράγματα υπέρ της και κάποιοι δεν μπορούν να το δεχτούν».

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