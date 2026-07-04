Podcast – Βίκυ Βολιώτη: «Η Ελλάδα σήμερα οφείλει την ύπαρξή της στην Έξοδο του Μεσολογγίου»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου, το Εθνικό Θέατρο, σε συμπαραγωγή με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου και σε συνεργασία με τον Δήμο Μεσολογγίου, παρουσιάζει την παράσταση «Η Γυναίκα της Ζάκυθος | Διάλογος στα ερείπια του Μεσολογγίου», σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη.

Με ένα ξεχωριστό σύνολο ηθοποιών και τη Μαρίζα Κωχ να ερμηνεύει τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» ζωντανά επί σκηνής, η παράσταση θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων (5/7), στο Κηποθέατρο Αγρινίου (7/7) και στο Σχολείον της Αθήνας «Ειρήνη Παπά» (29 & 30/8). Ερμηνεύουν (αλφαβητικά): Βίκυ Βολιώτη, Δημήτρης Γεωργιάδης, Μαρία Ζορμπά, Μάνος Καρατζογιάννης, Μαρίνα Μάλλιου, Γιάννης Τσορτέκης. Ερμηνεία – Μουσική «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»: Μαρίζα Κωχ. Στην παράσταση στο Θέατρο Οινιάδων Μεσολογγίου συμμετέχει η Καθηγήτρια Ιστορίας του ΕΚΠΑ Μαρία Δ. Ευθυμίου. Με αυτή την αφορμή, η ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr. Σχετικά με τη δομή και την υπόθεση της παράστασης είπε ότι «Η Γυναίκα της Ζάκυθος | Διάλογος στα ερείπια του Μεσολογγίου» πραγματεύεται έννοιες όπως Θυσία, Γλώσσα, Ελευθερία. Ιδανικά και εφόδια, δηλαδή, εθνικά.

Η παράσταση αντλεί έμπνευση από τη «Γυναίκα της Ζάκυθος», τον «Διάλογο» και τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» του Διονυσίου Σολωμού. Αφηγείται, μέσα από καταγεγραμμένες προφορικές μαρτυρίες, το χρονικό της Εξόδου. Αποδίδει ένα βαθύτερο «χρέος» -πρώτος τίτλος των «Ελεύθερων Πολιορκημένων»- συλλογικό αλλά και προσωπικό. Πολεμιστές και γυναίκες με αντρικά ρούχα, έχοντας στην αγκαλιά τους τα ναρκωμένα με όπιο παιδιά τους, αποφασίζουν να επιχειρήσουν την ηρωική έξοδο στις 10 Απριλίου 1826, το Σάββατο του Λαζάρου, ξημερώματα της Κυριακής των Βαΐων. Η Βίκυ Βολιώτη τόνισε ιδιαίτερα ότι το γεγονός αυτό της θυσίας των Μεσολογγιτών συντάραξε την υπόλοιπη Ευρώπη, που έως τότε αδιαφορούσε, και έδωσε άλλη τροπή στην Ελληνική Επανάσταση.

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