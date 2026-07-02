Podcast – Αλέξανδρος Μπουρδούμης: «Ο Σακελλάριος είναι η μορφή του Έλληνα του πολέμου και του εμφυλίου»

«Ο Αλέκος βγήκε απ’ τον παράδεισο» και προσγειώνεται φέτος το καλοκαίρι στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», μαζί με τις γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή του, τα τραγούδια του από το θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και τις σπάνιες προσωπικές του αφηγήσεις, σε παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και της εταιρείας «Μέθεξις» του Χρήστου Τριπόδη.

Μια μουσικοθεατρική παράσταση για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Στον ρόλο του Αλέκου Σακελλάριου ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης. Μαζί του, η Ματίνα Νικολάου υποδύεται τις εμβληματικές γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του, μαζί με μία ζωντανή 5μελή ορχήστρα, που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης.

Με αυτή την αφορμή, μίλησε στο topontiki.gr. Σχετικά με την παράσταση, αυτή δεν είναι απλώς ένα αφιέρωμα. Είναι ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι στα χρονογραφήματα που κατέγραψαν μια εποχή. Στις γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την έμπνευσή του. Στα τραγούδια που έντυσαν στιγμές του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Στο σημείο αυτό, ο ηθοποιός είπε με νόημα ότι η ζωή του Αλέκου Σακελλάριου θα μπορούσε να γίνει σειρά στο Netflix, κι αυτό γιατί, μέσα από τα μάτια του Αλέκου, περνούν πρόσωπα που αγαπήσαμε και μεγαλώσαμε μαζί τους. Η Αλίκη, η Τζένη, η Βέμπο, η Σπεράντζα, η Βασιλειάδου, ο Φίνος και τόσοι άλλοι.

Τόνισε επίσης ότι ο Σακελλάριος ήταν η μορφή του Έλληνα του πολέμου και του εμφυλίου. Μέσα από τις λέξεις του, τις ιστορίες του και το ανεξάντλητο χιούμορ του, ξεδιπλώνεται μια ολόκληρη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που αλλάζει, που χάνει και ξαναβρίσκει τον εαυτό της. Μια Ελλάδα ανθρώπινη, τρυφερή, αντιφατική.

Τέλος, πρόσθεσε στη συζήτησή μας και ένα ακόμα προτέρημα του Αλέκου Σακελλάριου: «Ο Σακελλάριος υπήρξε υμνητής της φιλίας και της συνεργασίας», λέγοντας επιπλέον ότι πάντοτε ανέφερε και υμνούσε τους συνεργάτες του.

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