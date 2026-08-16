Κωνσταντέλιας: Στην Ντόρτμουντ με μεταγραφή-ρεκόρ από τον ΠΑΟΚ

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Παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι πλέον ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, με τον 23χρονο Έλληνα μεσοεπιθετικό να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο και να ολοκληρώνει τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Η συμφωνία προβλέπει εγγυημένα 26 εκατ. ευρώ, επιπλέον μπόνους έως έξι εκατ. ευρώ και ποσοστό μεταπώλησης 17,5%.

Δώδεκα χρόνια μετά την πρώτη ημέρα του στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, ο «Ντέλιας» αποχωρεί από την Τούμπα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αυτή τη φορά στην Bundesliga και με την προοπτική συμμετοχής στο Champions League.

Η μεταγραφή του στη Μπορούσια Ντόρτμουντ αποτελεί τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του «Δικεφάλου του Βορρά», καθώς ο ΠΑΟΚ θα βάλει άμεσα στα ταμεία του 26 εκατ. ευρώ.

Στη συμφωνία έχουν προβλεφθεί ακόμη έξι εκατ. ευρώ ως μπόνους επίτευξης στόχων, ενώ ο ελληνικός σύλλογος διατηρεί και ποσοστό μεταπώλησης 17,5%.

Έτσι, το συνολικό οικονομικό πακέτο μπορεί να φτάσει τα 32 εκατ. ευρώ, ποσό ιδιαίτερα υψηλό για τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ένα deal με εντάσεις και ανατροπές

Η ολοκλήρωση της μεταγραφής έβαλε τέλος σε έναν κύκλο διαπραγματεύσεων που πέρασε από αρκετά στάδια, εντάσεις και ανατροπές, πριν οι δύο πλευρές καταλήξουν στην τελική συμφωνία.

Η τελευταία ημέρα της υπόθεσης άρχισε νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κωνσταντέλιας επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο περίπου στις 08:00, ωστόσο η αναχώρηση καθυστέρησε για περισσότερο από μία ώρα, καθώς εκείνη τη στιγμή οι συζητήσεις ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Ντόρτμουντ βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη.

Λίγο μετά τις 09:00, η πτήση αναχώρησε τελικά με προορισμό τη Γερμανία.

Οι εξετάσεις και η άφιξη στο Ντόρτμουντ

Μετά την άφιξή του στο Ντόρτμουντ, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός οδηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της Μπορούσια, όπου υποβλήθηκε στις προβλεπόμενες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις.

Η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας άνοιξε τον δρόμο για την υπογραφή του τετραετούς συμβολαίου του με τους Βεστφαλούς.

Το μήνυμα του Κωνσταντέλια στους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Κατά την άφιξή του, ένας φίλος του ΠΑΟΚ πλησίασε τον Γιάννη Κωνσταντέλια και, μέσω βιντεοκλήσης, τον έφερε σε επαφή με τους οπαδούς της ομάδας που εκείνη την ώρα είχαν συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο της Τούμπας.

Ο 23χρονος θέλησε να ξεκαθαρίσει προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ ότι η απόφαση να αποδεχθεί την πρόταση της Μπορούσια Ντόρτμουντ ήταν αποκλειστικά δική του και ότι δεν του ασκήθηκε πίεση από καμία πλευρά.

«Αγαπώ τον ΠΑΟΚ, σας αγαπώ και εσάς. Μην το σκέφτεστε, αλήθεια. Μην το σκέφτεστε. Σας αγαπώ πάρα πολύ», τους είπε

🚨 🇬🇷🛬 Zwei Tage nach dem geplatzten Millionen-Poker um Said El Mala hat der #BVB einen Ersatz gefunden: Giannis #Konstantelias! Der griechische Nationalspieler von #PAOK Saloniki ist am Sonntagvormittag in #Dortmund gelandet. Noch aber keine finale Einigung zw. Klubs. @RNBVB pic.twitter.com/6EXZSqhpkm — Kevin Pinnow (@KevinPinnow) August 16, 2026

Ωστόσο οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν πήραν καλά και μαζεύτηκαν έξω από τη Τούμπα, διαμαρτυρόμενοι προς τον Σαββίδη επειδή ο παίκτης αποχωρεί από την ομάδα.

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