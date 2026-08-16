Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ – Υπογράφει και επιστρέφει το βράδυ στη Θεσσαλονίκη

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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ολοκληρώνει την μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ και το βράδυ αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη.

Ο διεθνής άσος του ΠΑΟΚ από το πρωί έφυγε για την Γερμανία για ένα deal που θα φτάσει κοντά στα 30 εκατ. ευρώ, κάτι που ωστόσο οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν πήραν καλά και μαζεύτηκαν έξω από τη Τούμπα, διαμαρτυρόμενοι προς τον Σαββίδη επειδή ο παίκτης αποχωρεί από την ομάδα.

Ο Κωνσταντέλιας κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και σε αντίθεση με τα όσα έγιναν πέρυσι που τελευταία στιγμή ο Ιβάν Σαββίδης τον… κατέβασε από το αεροπλάνο πριν πάει στη Στουτγάρδη.

Αφού τελειώσουν τα τυπικά, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός θα επιστρέψει καθώς η σύζυγός του γέννησε πριν λίγα 24ωρα το δεύτερο παιδί τους και την Δευτέρα θα πάρει εξιτήριο.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ενταχθεί στην γερμανική ομάδα.

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