search
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.08.2026 21:10
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.08.2026 19:04

Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ – Υπογράφει και επιστρέφει το βράδυ στη Θεσσαλονίκη

16.08.2026 19:04
konstantelias

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ολοκληρώνει την μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ και το βράδυ αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη.

Ο διεθνής άσος του ΠΑΟΚ από το πρωί έφυγε για την Γερμανία για ένα deal που θα φτάσει κοντά στα 30 εκατ. ευρώ, κάτι που ωστόσο οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν πήραν καλά και μαζεύτηκαν έξω από τη Τούμπα, διαμαρτυρόμενοι προς τον Σαββίδη επειδή ο παίκτης αποχωρεί από την ομάδα.

Ο Κωνσταντέλιας κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και σε αντίθεση με τα όσα έγιναν πέρυσι που τελευταία στιγμή ο Ιβάν Σαββίδης τον… κατέβασε από το αεροπλάνο πριν πάει στη Στουτγάρδη.

Αφού τελειώσουν τα τυπικά, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός θα επιστρέψει καθώς η σύζυγός του γέννησε πριν λίγα 24ωρα το δεύτερο παιδί τους και την Δευτέρα θα πάρει εξιτήριο.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ενταχθεί στην γερμανική ομάδα.

Διαβάστε επίσης

Αδιανόητο ξύλο σε αγώνα ποδοσφαίρου λυκείων στις ΗΠΑ – Κλωτσιές και μπουνιές από το πουθενά (video)

Απαρηγόρητη η Εμμανουηλίδου για το λάθος στις σκυτάλες: «Συγγνώμη, λυπάμαι που δεν μπόρεσα να κάνω αυτό που έπρεπε»

Νταμπλ μεταλλίων για τον Σίσκο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Χάλκινο με ρεκόρ στα 200μ. πεταλούδα (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aeroskafos-katasvesi
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Αεροσκάφος που επιχειρούσε σε φωτιά έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση – Καλά στην υγεία του ο πιλότος

flessas-quin
MEDIA

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιάννης Φλέσσας σε ηλικία 90 ετών – Είχε πάρει συνεντεύξεις από τεράστιες προσωπικότητες

Paro’s taxidriver
ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Ο υπάλληλος που δέχτηκε επίθεση από τον οδηγό ταξί περιγράφει την επίθεση – «Θα μπορούσε να με έχει σκοτώσει» (video)

apostolos-christou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρωταθλητής Ευρώπης ξανά ο Χρήστου στα 100μ. ύπτιο! (video)

7058284 (Large)
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Δέκα τα περιστατικά που χρειάστηκαν νοσηλεία από τη φωτιά στην Σαλαμίνα – Από 15 ως 89 ετών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ios_mixalopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ίος: Κατεδαφίσεις, πρόστιμα 4 εκατ. ευρώ και νέα ανατροπή στην επένδυση του Άγγελου Μιχαλόπουλου

almyriki xania
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε ταβέρνα στα Χανιά η οικογένεια Μητσοτάκη για την γιορτή της Μαρέβας

Poliniki
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απαρηγόρητη η Εμμανουηλίδου για το λάθος στις σκυτάλες: «Συγγνώμη, λυπάμαι που δεν μπόρεσα να κάνω αυτό που έπρεπε»

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές με χρέη: Η νέα ασπίδα για τους κληρονόμους και η κρίσιμη προθεσμία του Νοεμβρίου

samarina panygiri
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαρίνα: Έδιωξαν κυβερνητικά στελέχη από τον «Τρανό Χορό» - Σδούκου, Χαρακόπουλο και Γκιουλέκα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16.08.2026 21:09
aeroskafos-katasvesi
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Αεροσκάφος που επιχειρούσε σε φωτιά έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση – Καλά στην υγεία του ο πιλότος

flessas-quin
MEDIA

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιάννης Φλέσσας σε ηλικία 90 ετών – Είχε πάρει συνεντεύξεις από τεράστιες προσωπικότητες

Paro’s taxidriver
ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Ο υπάλληλος που δέχτηκε επίθεση από τον οδηγό ταξί περιγράφει την επίθεση – «Θα μπορούσε να με έχει σκοτώσει» (video)

1 / 3