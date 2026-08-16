Γεωργιάδης: Δέκα τα περιστατικά που χρειάστηκαν νοσηλεία από τη φωτιά στην Σαλαμίνα – Από 15 ως 89 ετών

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Με ανάρτησή του στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρεται στις εξελίξεις της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα και στην ιατρική αντιμετώπιση εγκαυματιών και τραυματιών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, τα περιστατικά που χρειάστηκαν νοσηλεία είναι δέκα, από 9 που ήταν αρχικά γνωστό, κυρίως με εγκαύματα και εισπνοή καπνού. Πρόκειται για άτομα από 15 ως 89 ετών.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Επικαιροποιημένη αναφορά από Πυρκαγιά Σαλαμίνας

Συνολικά καταγράφηκαν 10 περιστατικά, ηλικίας 15-89 ετών, κυρίως με εγκαύματα και συμπτώματα από εισπνοή καπνού. Πέντε ασθενείς διακομίστηκαν ή βρίσκονται σε διαδικασία διακομιδής, μεταξύ των οποίων μία εγκαυματίας με εγκαύματα δευτέρου βαθμού στο 25% της επιφάνειας σώματος και μία ασθενής που διακομίζεται στο Θριάσιο. Τρεις ασθενείς εξήλθαν με οδηγίες, ενώ δύο παραμένουν σε φιλοξενία και παρακολούθηση. Το ΚΕΠΥ παρακολουθεί την εξέλιξη και συντονίζει τις απαιτούμενες υγειονομικές ενέργειες».

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