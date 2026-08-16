Πάρος: Ο υπάλληλος που δέχτηκε επίθεση από τον οδηγό ταξί περιγράφει την επίθεση – «Θα μπορούσε να με έχει σκοτώσει» (video)

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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το περιστατικό που σημειώθηκε στην Πάρο, με αφορμή μια διαφωνία για χώρο στάθμευσης, όταν οδηγός ταξί φέρεται να επιτέθηκε και να ξυλοκόπησε εργαζόμενο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια δημοσιεύτηκε στα social media και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση.

Ο 71χρονος εργαζόμενος, ο οποίος φέρεται να δέχθηκε την επίθεση, μίλησε για όσα συνέβησαν και περιέγραψε τις στιγμές της έντασης στην Πάρο.

«Εδώ με χτύπησε στα μάτια, 2-3 φορές μου έδωσε μπουνιές», είπε ο στον Alpha ο 71χρονος υπάλληλος εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων στην Πάρο.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στον φόβο που ένιωσε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, λέγοντας: «Ε βέβαια φοβήθηκα, μπορούσε να με έχει σκοτώσει αυτός με την τρέλα που πούλαγε».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, όλα ξεκίνησαν όταν μια τουρίστρια από το Βέλγιο επέστρεψε το όχημα τύπου «γουρούνα» που είχε νοικιάσει. Κατά την επιστροφή του οχήματος, η αλυσίδα στον χώρο παράδοσης ήταν κατεβασμένη, με αποτέλεσμα η γυναίκα να σταματήσει στο συγκεκριμένο σημείο. Εκεί φέρεται να ξεκίνησε λογομαχία με τον οδηγό ταξί, ενώ στη συνέχεια παρενέβη ο εργαζόμενος της εταιρείας ενοικίασης.

«Της είπε να πετάξει τη γουρούνα έξω, την έσπρωχνε και μόλις με βλέπει άρχισε και φώναζε», περιέγραψε το θύμα της επίθεσης.

Από την πλευρά του, ο οδηγός ταξί, λίγες ώρες νωρίτερα, είχε δηλώσει πως έχει μετανιώσει για την ενέργειά του. Παράλληλα, ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν ήταν εκείνος που ξεκίνησε τον καβγά. Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, ο υπάλληλος τον εξύβρισε, του φώναξε και στη συνέχεια τον χτύπησε με το κράνος που κρατούσε.

Ο 71χρονος εργαζόμενος διαψεύδει την εκδοχή αυτή και δίνει διαφορετική εικόνα για όσα προηγήθηκαν της επίθεσης. Όπως υποστηρίζει, «δεν κατάλαβε πότε τον έπιασε από τον λαιμό» ο οδηγός ταξί, ενώ ο ίδιος αναφέρει πως «τον χτύπησε σε άμυνα».

Μετά το περιστατικό, ο 71χρονος υπέβαλε μήνυση σε βάρος του οδηγού ταξί. Παράλληλα, ο οδηγός απολύθηκε από την εργασία του μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο που κατέγραψε την επίθεση.

Ο οδηγός ταξί αντιμετωπίζει κατηγορία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σχετικά με το επεισόδιο που σημειώθηκε στην Πάρο.

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