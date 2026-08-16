Σαλαμίνα: Καλύτερη η εικόνα από την φονική φωτιά με δύο νεκρούς – Εξαπλώθηκε σε επτά λεπτά, σε πλωτά 364 πολίτες (videos)

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Μέσα σε επτά λεπτά εξαπλώθηκε η φωτιά στα Περιστέρια Σαλαμίνας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από χώρο με σκουπίδια, ενώ το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης από τους άνδρες της πυροσβεστικής.

Οπως επιβεβαιώθηκε, η φωτιά έχει κάψει σπίτια, ενώ 8 άτομα μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας με εγκαύματα και ένας με αναπνευστικά προβλήματα.

Οι δύο από τους εγκαυματίες από το ΚΥ μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο λόγω πιο σοβαρών εγκαυμάτων.

H εικόνα στο μέτωπο της πυρκαγιάς είναι καλύτερη από τις 17:30 το απόγευμα, ωστόσο υπάρχουν αναζωπυρώσεις και η περιοχή διαθέτει αρκετό πράσινο, πράγμα που δεν δίνει ακόμη την δυνατότητα στην πυροσβεστική να καθυσηχάσει.

Εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρησμού με πρόθεση ή εξ αμελείας

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πυροσβεστική εστιάζουν ήδη στο ενδεχόμενο να υπάρχει εμπρησμός είτε με δόλο, είτε εξ αμελείας. Ηδη έχουν στη κατοχή τους βιντεοληπτικό υλικό που θα αξιολογηθεί μετά την κατάσβεση της φωτιάς. Το σημείο που ξέσπασε η φωτιά και η δεύτερη εστία, με διαφορά λίγων λεπτών, ελάχιστα χιλιόμετρα πιο μακριά, είναι κάτι που έχει προβληματίσει την πυροσβεστική και εξετάζει την πιθανότητα αυτή.

Σε πλωτά μεταφέρθηκαν 364 άνθρωποι

Εν τω μεταξύ, κάτοικοι και λουόμενοι στο μέτωπο της πυρκαγιάς, μεταφέρθηκαν σε πλωρά. Συγκεκριμένα, πλωτά που έχει δεσμεύσει το Λιμενικό, το πλοίο Μουζακίτης και το RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος, απομακρύνουν σταδιακά τους πολίτες από την παραλία Κολόνες και Σατερλί 364 άτομα.

Δείτε εικόνες:

Η ενημέρωση της πυροσβεστικής

Ο εκπρόσωπος Τύπου της πυροσβεστικής, Βασίλης Βαρθακογιάννης στη διάρκεια ενημέρωσης των ΜΜΕ, τόνισε τα εξής:

«Καλησπέρα σας από το κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Σαλαμίνα, σήμερα 16 Αυγούστου 2026. Η πρώτη στις 14:43 στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στις 15:03 στην περιοχή Κακή Βίγλα Σεληνίων.

Η πυρκαγιά στα Περιστέρια εκδηλώθηκε σε μεικτή ζώνη κατοικιών και δάσους, πλησίον της οδού Ανδρομάχης. Δυστυχώς, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν στη συνέχεια από τους πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Τονίζεται ότι, η περιοχή της Σαλαμίνας σήμερα είναι σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς – κατηγορία 4- και στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ριπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ, γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση προς τους πλησιέστερους οικισμούς, όπως φαίνεται και στις πρώτες φωτογραφίες των drones επιτήρησης στις 14:46 και 14:50.

Επιχειρούν συνολικά 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα καθώς και πλήθος εθελοντικών οχημάτων. Για την αεροπυρόσβεση, και για τις δύο πυρκαγιές, έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας καθώς και της Περιφέρειας Αττικής όπου σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία πραγματοποιούν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Εκδόθηκαν 6 μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Περιστέρια, Αίας Κλάμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνι και Κακή Βίγλα προς ασφαλείς κατευθύνσεις.

Στην παραλία Σατερλί, βρίσκονται τα πλοία Μουζακίτης, Καραβασίλης και ένα ταχύπλοο Rafnar του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και 4 πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος. Aυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απομάκρυνση λουόμενων.

Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην περιοχή της πυρκαγιάς και πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ομοίως σε διασπορά βρίσκονται και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και μέχρι στιγμής, ασθενοφόρα έχουν παραλάβει 4 άτομα με εγκαύματα και 1 ηλικιωμένο άτομο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

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