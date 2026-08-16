Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί ηλικιωμένοι, κάηκαν σπίτια, 9 τραυματίες – Μπαράζ 112 και 364 εκκενώσεις μέσω θάλασσας (Live ενημέρωση)

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Τραγική εξέλιξη στην πυρκαγιά που μαίνεται στη Σαλαμίνα, καθώς δύο σοροί ηλικιωμένων 80-85 ετών εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στην περιοχή Περιστέρια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι δύο σοροί βρέθηκαν επί της οδού Ανδρομάχης, σε σημείο κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Πρόκειται για ζευγάρι ηλικιωμένων οι οποίοι έχασαν τις ζωές τους, έχοντας εγκλωβιστεί από τους καπνούς και τις φλόγες, πριν μπορέσει να τους βοηθήσει η Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την έναρξη της πυρκαγιάς στις 14:43.

Μέσα σε μόλις 7 λεπτά, η φωτιά εξαπλώθηκε ραγδαία, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Προβληματισμοί για το ταυτόχρονο ξέσπασμα δύο πυρκαγιών

Με βάση πληροφορίες εξετάζεται αν υπάρχουν κάμερες στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς με βιντεοληπτικό υλικό που θα αξιολογηθεί από το ανακριτικό της πυροσβεστικής προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο εμπρησμού είτε εξ’ αμέλειας είτε από δόλο. Θεωρείται πιθανό ενδεχόμενο λόγω του σημείου έναρξης.

Η σχεδόν ταυτόχρονη έναρξη δεύτερης πυρκαγιάς σε άλλο σημείο του νησιού προβληματίζει έντονα.

Εγκαυματίες και απεγκλωβισμοί από το ΕΚΑΒ

Την ίδια ώρα και το ΕΚΑΒ έχει τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα με άμεση κινητοποίηση δυνάμεων.



Απο την περιοχή των Περιστεριών, σύμφωνα με πληροφορίες παρελήφθησαν 4 άτομα με εγκαύματα σε καλή κατάσταση για το ΚΥ Σαλαμίνας.

Επίσης παρελήφθη και ένας ηλικιωμένος μετά από απεγκλωβισμό από την οικία του από Κακή Βίγλα για ΚΥ Σαλαμίνας.



Το ΕΚΑΒ παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεών του, εφόσον απαιτηθεί, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ

Αυτήν την ώρα στη Σαλαμίνα επιχειρούν 6 ασθενοφόρα, 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα και 2 μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης.



Σύνολο έχουν διακομιστεί στο ΚΥ Σαλαμίνας 9 πολίτες με εγκαύματα.

Από οικόπεδο γεμάτο σκουπίδια φέρεται να ξεκίνησε η μια πυρκαγιά

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς (14:43) στην Πυροσβεστική κατέθεσε ότι η μια φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

Ουρές από ΙΧ στην Σαλαμίνα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αυτή τη στγμή υπάρχει τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση, με ουρές ΙΧ να έχουν σχηματιστεί στο κεντρικό οδικό δίκτυο της Σαλαμίνας.

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Σαλαμίνα προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

– Λεωφόρος Περιστερίων από το ύψος της οδού Αισωπού στην περιοχή Κολώνες, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Περιστέρια

– Λεωφόρος Περιστερίων από το ύψος της οδού Πυλέως, στην περιοχή Περιστέρια, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κολώνες

– Επι της οδού Αγίας Ζώνης από το ύψος της οδού Σουλίου στην περιοχή Κακή Βίγλα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σελήνια.

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα.



Πλέον στο σημείο επιχειρούν 192 πυροσβέστες και 14 εναέρια μέσα (6 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα).

Στις δασικές #πυρκαγιές στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια #Σαλαμίνα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και κινητοποιήθηκαν 146 #πυροσβέστες με 9 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 32 οχήματα, 4 Α/Φ και 6 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Συνδρομή από υδροφόρες… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2026

Απανωτά μηνύματα 112 για εκκένωση

Στις 15:05 δόθηκε εντολή σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Περιστέρια και Αίας Κλαμπ να απομακρυνθούν προς Αιάντειο.

Στις 15:18 το 112 κάλεσε όσους βρίσκονται στην περιοχή Κολώνες να κινηθούν προς την παραλία Σατερλή.

Στις 15:32 δόθηκε εντολή απομάκρυνσης από τις περιοχές ΔΕΗ Χαλιώτη και Περάνη, με κατεύθυνση προς Αιάντειο.

Στις 15:35 νέο μήνυμα του 112 κάλεσε όσους βρίσκονται στην Κακή Βίγλα να απομακρυνθούν επίσης προς Αιάντειο.

364 απεγκλωβισμοί μέσω θάλασσας

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από θαλάσσης στη Σαλαμίνα, καθώς οι δύο πυρκαγιές που μαίνονται στο νησί έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής δύο θανάτους.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πραγματοποιείται επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων στις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες, με τη συμμετοχή επτά πλωτών σκαφών του Λιμενικού και τη συνδρομή ιδιωτικών μέσων.

Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί περίπου 364 άτομα, τα οποία μετεπιβιβάζονται σε τρία επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία.

Η κατάσταση στο νησί παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη. Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Περιστέρια στις 14:45, ενώ περίπου στις 15:00 ξέσπασε δεύτερη φωτιά στην περιοχή Σελήνια.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Στα δύο μέτωπα επιχειρούν συνολικά 192 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 48 οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά έξι αεροσκάφη και οκτώ ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας.

Για την απομάκρυνση πολιτών από την παραλία Σατερλί έχουν κινητοποιηθεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δύο πλοία και ένα ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και σκάφη του Λιμενικού.

Παράλληλα, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έχουν αναπτυχθεί για τις αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει τέσσερα ασθενοφόρα και μία μοτοσυκλέτα ‘Αμεσης Επέμβασης.

Από τις 14:55 έχουν εκδοθεί διαδοχικά μηνύματα του 112 για ενημέρωση και απομάκρυνση πολιτών. Οδηγίες εκκένωσης έχουν δοθεί για τις περιοχές Περιστέρια, Αίας Κλαμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνι και Κακή Βίγλα, με κατευθύνσεις προς Αιάντιο και παραλία Σατερλί, ανάλογα με την περιοχή.

Αρτοποιός: «Στα Περιστέρια το δυσκολότερο μέτωπο»

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ δήλωσε ότι στη Σαλαμίνα τα δύο μέτωπα πυρκαγιάς ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα.

Όπως ανέφερε, το πιο δύσκολο μέτωπο είναι αυτό στα Περιστέρια, ενώ και οι δύο πυρκαγιές απειλούν σπίτια.

Παράλληλα, σημείωσε στη Σαλαμίνα κατευθύνεται και το πυροσβεστικό σκάφος «Μουζακίτης».

«Δεν είναι σύμμαχος μας ο αέρας», σημείωσε και κατέληξε πως υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές σε σπίτια.

Δήμαρχος Σαλαμίνας: «Έχουν καεί σπίτια»

Μιλώντας πριν από λίγο στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιώργος Παναγόπουλος, ανέφερε ότι έχει πληροφορηθεί πως σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες

Πυροσβεστική: Ριπες 7 μποφορ βοηθησαν την φωτιά να εξαπλωθει μεσα σε 7 λεπτα

Ο Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλης Βαρθακογιάννης αναφέρει τα εξείς:

«Καλησπέρα σας από το κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Σαλαμίνα, σήμερα 16 Αυγούστου 2026. Η πρώτη στις 14:43 στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στις 15:03 στην περιοχή Κακή Βίγλα Σεληνίων.

Η πυρκαγιά στα Περιστέρια εκδηλώθηκε σε μεικτή ζώνη κατοικιών και δάσους, πλησίον της οδού Ανδρομάχης. Δυστυχώς, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν στη συνέχεια από τους πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Τονίζεται ότι, η περιοχή της Σαλαμίνας σήμερα είναι σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς – κατηγορία 4- και στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ριπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ, γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση προς τους πλησιέστερους οικισμούς, όπως φαίνεται και στις πρώτες φωτογραφίες των drones επιτήρησης στις 14:46 και 14:50.

Επιχειρούν συνολικά 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα καθώς και πλήθος εθελοντικών οχημάτων. Για την αεροπυρόσβεση, και για τις δύο πυρκαγιές, έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας καθώς και της Περιφέρειας Αττικής όπου σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία πραγματοποιούν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Εκδόθηκαν 6 μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Περιστέρια, Αίας Κλάμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνι και Κακή Βίγλα προς ασφαλείς κατευθύνσεις.

Στην παραλία Σατερλί, βρίσκονται τα πλοία Μουζακίτης, Καραβασίλης και ένα ταχύπλοο Rafnar του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και 4 πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος. Aυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απομάκρυνση λουόμενων.

Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην περιοχή της πυρκαγιάς και πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ομοίως σε διασπορά βρίσκονται και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και μέχρι στιγμής, ασθενοφόρα έχουν παραλάβει 4 άτομα με εγκαύματα και 1 ηλικιωμένο άτομο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση».

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