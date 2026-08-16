Αδιανόητο ξύλο σε αγώνα ποδοσφαίρου λυκείων στις ΗΠΑ – Κλωτσιές και μπουνιές από το πουθενά (video)

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Άγρια τροπή πήρε ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ ομάδων λυκείων στη Νότια Ντακότα των ΗΠΑ, όταν ένα φαινομενικά συνηθισμένο μαρκάρισμα εξελίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε γενικευμένη σύρραξη.

Πρωταγωνιστής του επεισοδίου ήταν ο Τζάξον Μπέργκμαν της Rapid City Central. Μετά το μάλλον ήπιο μαρκάρισμα που δέχθηκε από τον Κάιλερ Σουστ των Brookings Bobcats, αντέδρασε με αδιανόητα ακραίο τρόπο έως και επικίνδυνα: έσπρωξε τον αντίπαλό του, τον έριξε στο έδαφος, τον κλώτσησε στην πλάτη και στη συνέχεια άρχισε να τον χτυπά με γροθιές.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, καθώς συμπαίκτες του Σουστ έσπευσαν στο σημείο και ενεπλάκησαν στον καβγά, με αποτέλεσμα να προκληθεί γενικευμένη ένταση. Παίκτες από τους δύο πάγκους και ο διαιτητής μπήκαν στη μέση, προσπαθώντας να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους και να αποκαταστήσουν την τάξη.

Η αναμέτρηση διακόπηκε για περίπου δέκα λεπτά, μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Όταν τελικά το παιχνίδι ξανάρχισε, οι Bobcats έδωσαν τη δική τους «απάντηση» μέσα στον αγωνιστικό χώρο, επικρατώντας με 2-0.

THIS MAN SHOULD BE IN PRISON🤮🤢 pic.twitter.com/ovtDotKgMY — Now Football (@Nowfootball) August 16, 2026

What on earth have I just watched?



Send the fucker to jail, let alone off the pitch. pic.twitter.com/mgQWOXNLPt August 16, 2026

What did i just watch pic.twitter.com/xxce0djGGS — Troll Football Media (@TrollFootball2) August 16, 2026

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